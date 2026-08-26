Mountain bike, l’Italia apre con un oro i Mondali in casa. La staffetta mista vince in Val di Sole

L’Italia conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista di cross country ai Mondiali di mountain bike 2026. Nella prima giornata della rassegna iridata di Val di Sole, a Daolasa di Commezzadura, la formazione azzurra ha completato i sei giri in 1:08:06, precedendo la Svizzera di 51 secondi e gli Stati Uniti di 1’31”. Un successo speciale perché arrivato in casa, davanti al pubblico italiano. Quello conquistato in Trentino è inoltre il quarto titolo mondiale italiano nella storia della staffetta mista, l’Italia aveva già vinto nel 2009, 2012 e 2013, mentre nel 2022 e 2025 aveva chiuso seconda.

Esaltante la gara della formazione azzurra nella specialità che prevede un atleta per ciascuna categoria – Elite uomini e donne, Under 23 uomini e donne, Junior uomini e donne – e ogni componente affronta un giro del circuito.

L’Italia ha costruito il successo giro dopo giro. Juri Zanotti ha lanciato la squadra con il miglior tempo nella prima tornata, poi Paolo Costa ha mantenuto la formazione nelle primissime posizioni tra gli uomini Junior. È toccato quindi a Martina Berta, una delle azzurre più attese dell’intera rassegna, consolidare la posizione, prima del cambio con Giorgia Pellizotti. La staffetta ha poi preso definitivamente il largo con Valentina Corvi, che ha riportato l’Italia in testa con un margine di 57 secondi all’ingresso dell’ultimo giro. A chiudere l’opera è stato Fabio Bassignana, capace di amministrare il vantaggio e tagliare il traguardo da campione del mondo insieme ai compagni.

La Svizzera ha provato a rimanere in scia, chiudendo seconda in 1:08:57, mentre gli Stati Uniti hanno conquistato il bronzo in 1:09:37. Più staccate Canada, Danimarca e Austria.