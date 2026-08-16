Mondiali juniores ciclismo su pista: i ventiquattro azzurri convocati per il Belgio

Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei Campionati Mondiali di ciclismo su pista juniores 2026. Dal 19 al 23 agosto, nel velodromo di Heusden-Zolder, in Belgio, si svolgerà la rassegna iridata con ben 22 titoli in palio. L’Italia spera di essere protagonista in un settore, quello giovanile, in cui ha sempre raggiunto risultati molto importanti.

Negli Europei di luglio, infatti, gli azzurri sono stati autori di prestazioni eccezionali, chiudendo la competizione continentale in testa al medagliere (condiviso con la categoria U23). In ottica Mondiale, la spedizione italiana parte con il grande obiettivo di bissare i risultati del 2025, edizione in cui vinse il medagliere con 13 podi: sei ori, tre argenti e quattro bronzi.

I commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno in questi giorni diramato i 24 convocati, 12 maschi e 12 donne, che prenderanno parte al Mondiale. Ci saranno fra i tanti anche Jacopo Vendramin, vincitore di tre medaglie l’anno scorso, ed Elisa Bianchi, Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, vice campionesse del mondo nell’Inseguimento a squadre.

La spedizione italiana sarà così composta. Donne: Maria Acuti – Biesse-Carrera-Premac, Azzurra Ballan – Breganze Millenium, Elisa Bianchi – Biesse-Carrera-Premac, Agata Campana – BFT Burzoni, Martina De Vecchi – Petrucci Gauss Cycling Team, Maya Ferrante – U.C. Conscio Pedale del Sile, Vanessa Masotti – Libertas Ceresetto, Alessia Orsi – BFT Burzoni, Maddalena Pascut – Team Wilier Breganze, Sara Peruta – Petrucci Gauss Cycling Team, Linda Rapporti – Breganze Millenium, Matilde Rossignoli – BFT Burzoni.

Uomini: Ivan Mosè Borghi Pelizzoni – Salus Ciclistica Seregno, De Rosa Cesare Castellani – Pool Cantù GB Team ASD, Lorenzo Ceccarello – ASD Ciclistica Monselice, Filippo Cusumano – Caravaggio Offroad, Ruben Ferrari – Pool Cantù GB Team ASD, Matteo Ghirelli – SC ForliveseMatteo Maggioni – Team Guerrini Senaghese, Paolo Graziano Marangon – Team Guerrini Senaghese, Filippo Melotto – ASD GS Luc Bovolone, Nicola Padovan – Accademia CiclisticaAlberto Veglia – Pool Cantù GB Team ASD, Jacopo Vendramin – Ind. Forniture Moro-C&G Capital.