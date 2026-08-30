Hockey Prato
Hockey prato, la Germania vince i Mondiali: Spagna ko
Siamo giunti all’epilogo. Non esistono più prove d’appello, si decide il podio dei Mondiali di hockey su prato per quanto concerne il torneo maschile. Alla Belfius Hockey Arena l’Argentina conquista il bronzo ai danni della quotata formazione neerlandese, mentre la Germania piega la Spagna nella sfida decisiva.
Nella finale per il terzo posto l’Argentina doma l’Olanda 2-1. L’importanza della posta in palio aiuta in maniera significativa lo sviluppo di una partita equilibrata nella quale le difese riescono in diverse circostanze a prevalere sugli attacchi. I sudamericani sbloccano le ostilità nel terzo periodo quando Tomas Domene infila l’1-0 al quarantesimo minuto.
La veemente reazione dei neerlandesi non si fa però attendere e si concretizza al quarantottesimo quando Floris Middendorp trova il guizzo dell’1-1. Gli argentini non mollano la presa e timbrano il decisivo 2-1 grazie all’acuto di Matias Rey al cinquantottesimo.
Una sfida agonisticamente vibrante e giocata su elevate soglie di intensità da parte delle due contendenti consacra la Germania che supera 1-0 la Spagna. La formazione tedesca, nel momento della verità, riesce a trovare lo spunto determinante grazie alla rete siglata da Michel Struthoff al quarantaquattresimo minuto e conquista il titolo iridato.