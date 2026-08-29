Mondiali hockey prato femminile, trionfo dell’Argentina. Podio del Belgio

Il Wagener Hockey Stadium di Amstelveen, in Olanda, ospita le ultime sfide della rassegna iridata con le odierne finali femminili e quelle maschili che si disputeranno nella giornata di domani. L’Argentina festeggia il trionfo finale grazie al successo sulle padrone di casa. Il Belgio conquista invece il gradino più basso del podio.

L’Argentina conquista il titolo dopo una battaglia battendo l’Olanda 4-2 agli shootout. L’elevato peso specifico della posta in palio si fa sentire e le due squadre faticano a concretizzare il gioco facendo prevalere in maniera netta le difese sugli attacchi. Le padrone di casa premono con il trascorrere dei minuti e sbloccano le ostilità al ventinovesimo minuto con il guizzo di Yibbi Jansen.

L’Argentina ha il merito di non disunirsi, tiene botta e riesce a mantenere lo svantaggio sul distacco minimo. Le sudamericane vedono i loro sforzi ricevere il giusto premio quando Maria Granatto, a pochi secondi dal cinquantaquattresimo minuto, insacca il punto dell’1-1. L’incontro si conclude agli shootout: le sudamericane segnano con Granatto, Brugesser e Cairo, a fronte dell’errore di Zoe Diaz, mentre le neerlandesi pagano a caro prezzo gli sbagli di Sanders, Albers e Moes.

Al termine di una sfida combattuta e che si sviluppa sui binari del sostanziale equilibrio, il Belgio piega 1-0 l’Australia e agguanta così il gradino più basso del podio. A decidere le sorti del confronto la rete messa a segno da Charlotte Englebert poco prima del ventesimo minuto.