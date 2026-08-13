Mondiali ginnastica ritmica 2026 oggi in tv: orari 13 agosto, streaming, italiane in gara

Oggi giovedì 13 agosto va in scena la seconda giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: prosegue l’avventura a Francoforte (Germania), con la disputa della seconda e ultima parte delle qualificazioni individuali. Le atlete scenderanno in pedana per cimentarsi con massimo due attrezzi: i gruppi dalla A a alla D, che gareggeranno tra le ore 09.00 e le ore 16.00, avranno tra le mani le clavette e il nastro; i gironi tra E ed H, ovvero quelli che si esibiranno tra le ore 16.15 e le ore 23.00, maneggeranno il cerchio e la palla.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9.00 (MINUTO PER MINUTO DALLE 13.00)

In serata si concluderà il turno preliminare, si sommeranno i migliori tre punteggi per ogni atleta e si definiranno le qualificate alla finale del concorso generale individuale (unica prova prevista anche alle Olimpiadi), mentre le prime otto classificate staccheranno il pass per le finali dedicate (non inserite nel programma a cinque cerchi).

Sofia Raffaeli si trova al secondo posto dopo la prima giornata di gara, in scia alla favoritissima tedesca Darja Varfolomeev. La fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo, sarà impegnata con clavette e nastro tra le ore 13.00 e le ore 14.24. Tara Dragas ha faticato nelle prima giornata e proverà a rilanciarsi con cerchio e palla (ore 20.05-21.29). Attesa anche per le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, la russa Mariia Borisova, la bielorussa Alina Harnasko e l’ucraina Taisiia Onofriichuk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica per la giornata di oggi (giovedì 13 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Giovedì 13 agosto

09.00-10.24 Qualificazioni individuali, gruppo B (clavette e nastro)

10.30-11.54 Qualificazioni individuali, gruppo A (clavette e nastro)

13.00-14.24 Qualificazioni individuali, gruppo D (clavette e nastro), con Sofia Raffaeli

14.30-15.54 Qualificazioni individuali, gruppo C (clavette e nastro)

16.15-17.39 Qualificazioni individuali, gruppo F (cerchio e palla)

17.45-19.09 Qualificazioni individuali, gruppo E (cerchio e palla)

20.15-21.39 Qualificazioni individuali, gruppo H (cerchio e palla), con Tara Dragas

21.45-23.02 Qualificazioni individuali, gruppo G (cerchio e palla)

ITALIANE IN GARA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Giovedì 13 agosto

13.00-14.24 Qualificazioni individuali, gruppo D (clavette e nastro): Sofia Raffaeli

20.15-21.39 Qualificazioni individuali, gruppo H (cerchio e palla): Tara Dragas

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.