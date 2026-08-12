Mondiali ginnastica ritmica 2026 oggi: orari mercoledì 12 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Oggi mercoledì 12 agosto incominciano i Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: si alzerà il sipario a Francoforte (Germania), con la disputa della prima parte delle qualificazioni individuali. Le atlete scenderanno in pedana per cimentarsi con massimo due attrezzi: i gruppi dalla A a alla D, ovvero quelli che gareggeranno tra le ore 09.00 e le ore 16.00, avranno tra le mani il cerchio e la palla; i gironi tra E ed H, ovvero quelli che si esibiranno tra le ore 16.15 e le ore 23.00, maneggeranno le clavette e il nastro.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 14.30

Il turno preliminare si concluderà domani, quando le ginnaste si invertiranno gli attrezzi: si sommeranno i migliori tre punteggi per ogni atleta e si definiranno le qualificate alla finale del concorso generale individuale (unica prova prevista anche alle Olimpiadi), mentre le prime otto classificate staccheranno il pass per le finali dedicate (non inserite nel programma a cinque cerchi). L’Italia punta a essere grande protagonista nella prima giornata in terra tedesca.

Sofia Raffaeli gareggerà tra le ore 14.30 e le ore 15.54: la fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale sul giro completo, romperà il ghiaccio con il cerchio e con la palla. Tara Dragas avrà il compito di chiudere la giornata, visto che affronterà clavette e nastro tra le ore 21.45 e le ore 23.00. Attesa per le big come la tedesca Darja Varfolomeev, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, la russa Mariia Borisova, la bielorussa Alina Harnasko e l’ucraina Taisiia Onofriichuk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica per la giornata di oggi (mercoledì 12 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 12 agosto

09.00-10.24 Qualificazioni individuali, gruppo A (cerchio e palla)

10.30-11.54 Qualificazioni individuali, gruppo B (cerchio e palla)

13.00-14.24 Qualificazioni individuali, gruppo C (cerchio e palla)

14.30-15.54 Qualificazioni individuali, gruppo D (cerchio e palla), con Sofia Raffaeli

16.15-17.39 Qualificazioni individuali, gruppo E (clavette e nastro)

17.45-19.09 Qualificazioni individuali, gruppo F (clavette e nastro)

20.15-21.39 Qualificazioni individuali, gruppo G (clavette e nastro)

21.45-23.02 Qualificazioni individuali, gruppo H (clavette e nastro), con Tara Dragas

ITALIANE IN GARA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 12 agosto

14.30-15.54 Qualificazioni individuali, gruppo D (cerchio e palla): Sofia Raffaeli

21.45-23.02 Qualificazioni individuali, gruppo H (clavette e nastro): Tara Dragas

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.