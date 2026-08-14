Mondiali flag football 2026 oggi: orari 14 agosto, tv, streaming, avversarie dell’Italia

Dopo un day-1 tra luci e ombre, c’è grande attesa in casa Italia per la seconda giornata dei Campionati Mondiali di flag football 2026, in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania). Quest’oggi va in archivio la fase a gironi di una rassegna iridata che inaugura di fatto il percorso di qualificazione olimpica assegnando due pass per sesso verso i Giochi di Los Angeles 2028.

La squadra maschile azzurra ha fatto percorso netto ieri ed è ad un passo dall’accesso ai quarti di finale, ma prima dovrà vedersela con la Francia nell’ultimo impegno del gruppo D. Eliminazione ormai alle porte invece per la selezione femminile tricolore, chiamata ad un’impresa quasi impossibile contro il Messico n.1 del ranking per rimediare alla dolorosa sconfitta nello scontro diretto cruciale con la Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali di flag football 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sul canale Youtube IFAF Media, mentre non è prevista la coperture televisiva della manifestazione in Italia.

CALENDARIO MONDIALI FLAG FOOTBALL OGGI

Venerdì 14 agosto

8.00 Nigeria vs Austria (maschile)

8.00 Giappone vs Canada (maschile)

8.00 Australia vs Israele (maschile)

9.15 Samoa Americane vs USA (maschile)

9.15 Germania vs Slovenia (femminile)

9.15 Panama vs Brasile (femminile)

10.30 Gran Bretagna vs Austria (femminile)

10.30 Canada vs Giappone (femminile)

10.30 Australia vs Nigeria (femminile)

11.45 USA vs Spagna (femminile)

11.45 Francia vs Cina (femminile)

11.45 Messico vs Italia (femminile)

13.00 Germania vs Brasile (maschile)

13.00 Gran Bretagna vs Panama (maschile)

14.15 Messico vs Svizzera (maschile)

14.15 Italia vs Francia (maschile)

14.15 Canada vs Nigeria (maschile)

15.30 USA vs Australia (maschile)

15.30 Israele vs Samoa Americane (maschile)

PROGRAMMA MONDIALI FLAG FOOTBALL OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube IFAF Media.