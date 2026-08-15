Mondiali equitazione 2026 oggi: orari 15 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Aquisgrana, in Germania, i Mondiali senior 2026 di equitazione: oggi, sabato 15 agosto, in programma dressage, completo e volteggio. Come nelle prime tre giornate dedicate al dressage, anche quest’oggi non ci saranno italiani in gara in questa specialità.

Nel volteggio si concludono le gare individuali ed a squadre, che prevedono quest’oggi gli esercizi liberi: tra le donne sarà impegnata Rebecca Greggio, mentre tra gli uomini toccherà a Davide Zanella, infine l’Italia sarà in gara nella competizione a squadre.

Nel completo, invece, sarà la volta del cross country sia per gli individualisti che per le squadre: in gara Giovanni Ugolotti, Francesco Aondio Bertero, Paolo Torlonia, Andrea Cincinnati e Vittoria Panizzon. Le gare oderne non verranno trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

CALENDARIO MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Sabato 15 agosto

8.30 Volteggio individuale femminile (Esercizi liberi) (Rebecca Greggio)

9.15 Completo individuale e a squadre (Cross country) (Giovanni Ugolotti, Francesco Aondio Bertero, Paolo Torlonia, Andrea Cincinnati, Vittoria Panizzon)

13.15 Volteggio individuale maschile (Esercizi liberi) (Davide Zanella)

15.45 Volteggio a squadre (Esercizi liberi) (Italia)

19.00 Dressage individuale (Grand Prix Freestyle)

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.