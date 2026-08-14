Mondiali equitazione 2026 oggi: orari 14 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Aquisgrana, in Germania, i Mondiali senior 2026 di equitazione: proseguono i programmi di dressage, completo e volteggio. Come nelle prime due giornate dedicate esclusivamente al dressage, anche quest’oggi non ci saranno italiani in gara in questa specialità.

Nel volteggio proseguono le gare individuali, che prevedono quest’oggi gli esercizi tecnici, ed inizia il Pas de deux, con la prima prova: tra le donne sarà impegnata Rebecca Greggio, mentre tra gli uomini toccherà a Davide Zanella, infine entrambi saranno in gara in coppia nel passo a due.

Nel completo, invece, proseguirà il dressage sia per gli individualisti che per le squadre: in gara Andrea Cincinnati e Vittoria Panizzon. I Mondiali senior 2026 di equitazione non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

CALENDARIO MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Venerdì 14 agosto

8.30 Dressage individuale (Grand Prix Special)

8.30 Volteggio individuale femminile (Esercizi tecnici) (Rebecca Greggio)

9.30 Completo individuale e a squadre (2a parte) (Andrea Cincinnati, Vittoria Panizzon)

17.00 Volteggio individuale maschile (Esercizi tecnici) (Davide Zanella)

19.00 Volteggio Pas de deux (1a prova) (Rebecca Greggio/Davide Zanella)

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.