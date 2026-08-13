Mondiali equitazione 2026 oggi: orari 13 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono ad Aquisgrana, in Germania, i Mondiali senior 2026 di equitazione: iniziano i programmi di completo e volteggio. Dopo le prime due giornate dedicate esclusivamente al dressage, senza italiani in gara, sarà il momento dei primi italiani impegnati.

Nel volteggio inizieranno le gare individuali e quella a squadre, che prevedono quest’oggi gli esercizi obbligatori: tra le donne sarà impegnata Rebecca Greggio, mentre tra gli uomini toccherà a Davide Zanella, infine l’Italia sarà al vita della prova a squadre.

Nel completo, invece, inizierà il dressage sia per gli individualisti che per le squadre: in gara Giovanni Ugolotti, Francesco Aondio Bertero e Paolo Torlonia. I Mondiali senior 2026 di equitazione non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.

CALENDARIO MONDIALI EQUITAZIONE 2026

Giovedì 13 agosto

8.30 Volteggio individuale femminile (Esercizi obbligatori) (Rebecca Greggio)

9.30 Completo individuale e a squadre (1a parte) (Giovanni Ugolotti, Francesco Aondio Bertero, Paolo Torlonia)

13.30 Volteggio individuale maschile (Esercizi obbligatori) (Davide Zanella)

15.30 Volteggio a squadre (Esercizi obbligatori) (Italia)

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: clipmyhorse.tv/en_EU/fei-tv.