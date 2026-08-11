Mondiali equitazione 2026 oggi: orari 11 agosto, tv, streaming, italiani in gara

L’inizio dei Mondiali 2026 di equitazione è ormai prossimo. La rassegna che comprende le più importanti specialità a cavallo, fra cui le olimpiche ossia dressage, completo e salto ostacoli, sta per alzare il sipario in quel di Aachen.

Nella località tedesca, uno dei templi della disciplina, partirà la rassegna iridata che mette in palio anche i primi pass per Los Angeles 2028

Sarà il dressage, in questo martedì 11 agosto, ad aprire le danze con un contest già dal peso specifico notevole: il Day 1 del Grand Prix a squadre, che indirizzerà almeno in parte la lotta per le medaglie e coinciderà con la qualificazione del concorso individuale. Non vi saranno binomi italiani in gara.

La prima giornata dei Mondiali 2026 di equitazione, in programma oggi (martedì 11 agosto), sarà visibile in diretta streaming su FEI TV, la piattaforma ufficiale della federazione internazionale.

MONDIALI EQUITAZIONE 2026 OGGI

Martedì 11 agosto

Ore 08.20-18.00 Dressage Finale Grand Prix a squadre e qualificazione individuale

Ore 20.15-21.45 Cerimonia di apertura

AZZURRI IN GARA

Martedì 11 agosto

Non ci saranno italiani in gara

PROGRAMMA MONDIALI EQUITAZIONE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FEI TV