Canottaggio, Anna Sarah Sophie Souwer stacca il pass per i quarti nel singolo femminile ai Mondiali

I Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, manifestazione che si svolge ad Amsterdam fino a domenica 30, entrano nella fase calda con la terza giornata di gare. Ad aprire il programma odierno sono le batterie del singolo maschile e femminile.

Nella prima serie di qualificazione del singolo femminile l’azzurra Anna Sarah Sophie Souwer chiude la sua prova in sesta e ultima posizione con il tempo di 8:21.69, crono che le vale il passaggio ai quarti di finale con il ventunesimo tempo complessivo. L’azzurra tornerà in acqua venerdì per il prossimo impegno.

Nella quinta batteria del singolo maschile l’azzurro Gabriel Soares taglia il traguardo in quarta posizione con il tempo di 07:32.99, crono che costringe l’azzurro a dover disputare la Finale E dopo aver mancato la qualificazione ai quarti di finale per soli sessantasei centesimi.

Il greco Stefanos Ntouskos, detentore del titolo iridato, si aggiudica il successo grazie al 07:28.84 con cui taglia il traguardo dopo aver completato i duemila metri previsti dal percorso. Alle sue spalle, con 07:30.78, si piazza il magiaro Bendeguz Pal Petervari Molnar, mentre completa il podio il lituano Dovydas Nemeravicius, terzo in 07:32.51.