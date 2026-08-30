Mondiali canottaggio 2026 oggi: orari 30 agosto, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali senior 2026 di canottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si concluderanno oggi, domenica 30 agosto, con l’assegnazione degli ultimi quattro titoli nelle specialità olimpiche dei singoli e degli otto, maschili e femminili, oltre alle due specialità non olimpiche del doppio e dell’otto misti.

Nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti in mattinata nella semifinale dell’otto maschile, che poi disputerà nel pomeriggio la Finale A o la Finale B, e nella sessione pomeridiana nella Finale B dell’otto femminile, mentre nelle specialità non olimpiche l’Italia sarà in gara nelle semifinali del doppio misto.

Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD (13.35-15.20), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play (13.35-15.20) e su worldrowing.com, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale dalle ore 13.20.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Domenica 30 agosto

Sessione mattutina

10.05 Semifinali otto maschile

10.20 Semifinali doppio misto

10.34 Finale C doppio misto

Sessione pomeridiana

13.03 Finale B otto maschile

13.08 Finale B singolo femminile

13.13 Finale B otto femminile

13.18 Finale B singolo maschile

13.23 Finale B doppio misto

13.38 Finale A otto maschile

13.52 Finale A otto femminile

14.06 Finale A singolo femminile

14.28 Finale A singolo maschile

14.50 Finale A doppio misto

15.08 Finale diretta otto misto

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (13.35-15.20).

Diretta streaming: Rai Play (13.35-15.20), worldrowing.com.

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 13.20).

ITALIANI IN GARA

Domenica 30 agosto

Sessione mattutina

10.12 Semifinale 2 otto maschile – Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone

10.27 Semifinale 2 doppio misto – Sophie Souwer, Niels Torre

Sessione pomeridiana

13.13 Finale B otto femminile – Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone

13.38 Finale A/13.03 Finale B otto maschile – Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone

14.50 Finale A/13.23 Finale B doppio misto – Sophie Souwer, Niels Torre