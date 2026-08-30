Canottaggio
Mondiali canottaggio 2026 oggi: orari 30 agosto, tv, streaming, italiani in gara
I Mondiali senior 2026 di canottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si concluderanno oggi, domenica 30 agosto, con l’assegnazione degli ultimi quattro titoli nelle specialità olimpiche dei singoli e degli otto, maschili e femminili, oltre alle due specialità non olimpiche del doppio e dell’otto misti.
Nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti in mattinata nella semifinale dell’otto maschile, che poi disputerà nel pomeriggio la Finale A o la Finale B, e nella sessione pomeridiana nella Finale B dell’otto femminile, mentre nelle specialità non olimpiche l’Italia sarà in gara nelle semifinali del doppio misto.
Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD (13.35-15.20), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play (13.35-15.20) e su worldrowing.com, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale dalle ore 13.20.
CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026
Domenica 30 agosto
Sessione mattutina
10.05 Semifinali otto maschile
10.20 Semifinali doppio misto
10.34 Finale C doppio misto
Sessione pomeridiana
13.03 Finale B otto maschile
13.08 Finale B singolo femminile
13.13 Finale B otto femminile
13.18 Finale B singolo maschile
13.23 Finale B doppio misto
13.38 Finale A otto maschile
13.52 Finale A otto femminile
14.06 Finale A singolo femminile
14.28 Finale A singolo maschile
14.50 Finale A doppio misto
15.08 Finale diretta otto misto
PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (13.35-15.20).
Diretta streaming: Rai Play (13.35-15.20), worldrowing.com.
Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 13.20).
ITALIANI IN GARA
Domenica 30 agosto
Sessione mattutina
10.12 Semifinale 2 otto maschile – Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone
10.27 Semifinale 2 doppio misto – Sophie Souwer, Niels Torre
Sessione pomeridiana
13.13 Finale B otto femminile – Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone
13.38 Finale A/13.03 Finale B otto maschile – Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone
14.50 Finale A/13.23 Finale B doppio misto – Sophie Souwer, Niels Torre