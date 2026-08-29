Canottaggio
Mondiali canottaggio 2026 oggi: orari 29 agosto, tv, streaming, italiani in gara
I Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, vedranno oggi, sabato 29 agosto, l’assegnazione di altri quattro titoli nelle specialità olimpiche dei quattro di coppia e dei quattro senza, maschili e femminili, oltre alle due specialità paralimpiche del singolo PR1, maschile e femminile.
Nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti nella Finale A del quattro di coppia maschile, nelle Finali B di quattro senza maschile e quatto senza femminile, nella Finale D del singolo femminile, e nelle batterie dell’otto femminile e dell’otto maschile.
Nelle specialità paralimpiche l’Italia sarà al via della Finale A del singolo PR1 maschile e della Finale B del singolo PR1 femminile, infine nelle specialità non olimpiche l’Italia sarà in gara nelle batterie dell’otto misto: nel complesso saranno nove le imbarcazioni dell’Italia impegnate.
Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD (11.00-13.05), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play (11.00-13.05) e su worldrowing.com, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale dalle ore 10.45.
CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026
Sabato 29 agosto
Sessione mattutina
10.05 Finale D singolo femminile
10.10 Finale D singolo maschile
10.15 Finale C singolo femminile
10.20 Finale C singolo maschile
10.25 Finale B singolo PR1 femminile
10.35 Finale B singolo PR1 maschile
10.45 Finale B quattro senza femminile
10.50 Finale B quattro senza maschile
10.55 Finale B quattro di coppia femminile
11.00 Finale B quattro di coppia maschile
11.10 Finale A singolo maschile PR1 maschile
11.27 Finale A singolo PR1 femminile
11.46 Finale A quattro senza maschile
12.03 Finale A quattro senza femminile
12.21 Finale A quattro di coppia maschile
12.39 Finale A quattro di coppia femminile
Sessione pomeridiana
15.05 Semifinali singolo femminile
15.19 Semifinali singolo maschile
15.33 Batterie otto femminile
15.46 Batterie otto maschile
16.05 Batterie doppio misto
PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (11.00-13.05).
Diretta streaming: Rai Play (11.00-13.05), worldrowing.com.
Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 10.45).
ITALIANI IN GARA
Sabato 29 agosto
Sessione mattutina
10.05 Finale D singolo femminile – Sophie Souwer
10.25 Finale B singolo PR1 femminile – Katia Aere
10.45 Finale B quattro senza femminile – Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi
10.50 Finale B quattro senza maschile – Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Alessandro Gardino
11.10 Finale A singolo maschile PR1 maschile – Giacomo Perini
12.21 Finale A quattro di coppia maschile – Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili
Sessione pomeridiana
15.33 Batterie otto femminile – Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone
15.46 Batterie otto maschile – Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato con Alessandra Faella al timone
16.05 Batterie doppio misto – Sophie Souwer, Niels Torre