Mondiali canottaggio 2026 oggi: orari 29 agosto, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, vedranno oggi, sabato 29 agosto, l’assegnazione di altri quattro titoli nelle specialità olimpiche dei quattro di coppia e dei quattro senza, maschili e femminili, oltre alle due specialità paralimpiche del singolo PR1, maschile e femminile.

Nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti nella Finale A del quattro di coppia maschile, nelle Finali B di quattro senza maschile e quatto senza femminile, nella Finale D del singolo femminile, e nelle batterie dell’otto femminile e dell’otto maschile.

Nelle specialità paralimpiche l’Italia sarà al via della Finale A del singolo PR1 maschile e della Finale B del singolo PR1 femminile, infine nelle specialità non olimpiche l’Italia sarà in gara nelle batterie dell’otto misto: nel complesso saranno nove le imbarcazioni dell’Italia impegnate.

Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD (11.00-13.05), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play (11.00-13.05) e su worldrowing.com, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale dalle ore 10.45.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Sabato 29 agosto

Sessione mattutina

10.05 Finale D singolo femminile

10.10 Finale D singolo maschile

10.15 Finale C singolo femminile

10.20 Finale C singolo maschile

10.25 Finale B singolo PR1 femminile

10.35 Finale B singolo PR1 maschile

10.45 Finale B quattro senza femminile

10.50 Finale B quattro senza maschile

10.55 Finale B quattro di coppia femminile

11.00 Finale B quattro di coppia maschile

11.10 Finale A singolo maschile PR1 maschile

11.27 Finale A singolo PR1 femminile

11.46 Finale A quattro senza maschile

12.03 Finale A quattro senza femminile

12.21 Finale A quattro di coppia maschile

12.39 Finale A quattro di coppia femminile

Sessione pomeridiana

15.05 Semifinali singolo femminile

15.19 Semifinali singolo maschile

15.33 Batterie otto femminile

15.46 Batterie otto maschile

16.05 Batterie doppio misto

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (11.00-13.05).

Diretta streaming: Rai Play (11.00-13.05), worldrowing.com.

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 10.45).

ITALIANI IN GARA

Sabato 29 agosto

Sessione mattutina

10.05 Finale D singolo femminile – Sophie Souwer

10.25 Finale B singolo PR1 femminile – Katia Aere

10.45 Finale B quattro senza femminile – Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi

10.50 Finale B quattro senza maschile – Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Alessandro Gardino

11.10 Finale A singolo maschile PR1 maschile – Giacomo Perini

12.21 Finale A quattro di coppia maschile – Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili

Sessione pomeridiana

15.33 Batterie otto femminile – Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato, con Emanuele Capponi al timone

15.46 Batterie otto maschile – Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo, Giovanni Codato con Alessandra Faella al timone

16.05 Batterie doppio misto – Sophie Souwer, Niels Torre