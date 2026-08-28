Mondiali canottaggio 2026 oggi in tv: orari 28 agosto, streaming, italiani in gara

I Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, vedranno oggi, venerdì 28 agosto, l’assegnazione dei primi 4 titoli nelle specialità olimpiche, quelle dei doppi e dei due senza, maschili e femminili, oltre alla specialità paralimpica del doppio PR3 misto.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DALLE 16.05

Nel complesso saranno sette le imbarcazioni dell’Italia impegnate: nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti nelle Finali A dei due senza, maschile e femminile, e del doppio femminile, nei quarti di finale del singolo femminile, nella Finale B del doppio maschile e nella Finale E del singolo maschile, inoltre nelle specialità paralimpiche sarà in acqua per le semifinali il singolo PR1 maschile azzurro.

Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD (16.25-17.35), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play (16.25-17.35) e su worldrowing.com, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dalle ore 16.10.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Venerdì 28 agosto

Sessione mattutina

13.05 Quarti di finale singolo femminile

13.27 Quarti di finale singolo maschile

13.49 Finale B doppio PR3 misto

13.55 Finale B due senza femminile

14.01 Finale B due senza maschile

14.07 Finale B doppio femminile

14.13 Finale B doppio maschile

14.21 Finale E singolo femminile

14.26 Finale E singolo maschile

14.31 Finale F singolo maschile

Sessione pomeridiana

16.05 Semifinali singolo PR1 maschile

16.28 Finale A due senza femminile

16.43 Finale A due senza maschile

16.58 Finale A doppio PR3 misto

17.17 Finale A doppio maschile

17.35 Finale A doppio femminile

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (16.25-17.35).

Diretta streaming: Rai Play (16.25-17.35), worldrowing.com.

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 16.10).

ITALIANI IN GARA

13.20 Quarto di finale 4 singolo femminile – Sophie Souwer

14.13 Finale B doppio maschile – Niels Torre e Marco Selva

14.26 Finale E singolo maschile – Gabriel Soares

16.05 Semifinale 1 singolo PR1 maschile – Giacomo Perini

16.28 Finale A due senza femminile – Laura Meriano ed Alice Codato

16.43 Finale A due senza maschile – Matteo Lodo e Giovanni Codato

17.35 Finale A doppio femminile – Alice Gnatta e Clara Guerra