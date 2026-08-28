Canottaggio
Mondiali canottaggio 2026 oggi in tv: orari 28 agosto, streaming, italiani in gara
I Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio, in corso di svolgimento ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, vedranno oggi, venerdì 28 agosto, l’assegnazione dei primi 4 titoli nelle specialità olimpiche, quelle dei doppi e dei due senza, maschili e femminili, oltre alla specialità paralimpica del doppio PR3 misto.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOTTAGGIO DALLE 16.05
Nel complesso saranno sette le imbarcazioni dell’Italia impegnate: nelle specialità olimpiche gli azzurri saranno protagonisti nelle Finali A dei due senza, maschile e femminile, e del doppio femminile, nei quarti di finale del singolo femminile, nella Finale B del doppio maschile e nella Finale E del singolo maschile, inoltre nelle specialità paralimpiche sarà in acqua per le semifinali il singolo PR1 maschile azzurro.
Per i Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD (16.25-17.35), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play (16.25-17.35) e su worldrowing.com, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dalle ore 16.10.
CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026
Venerdì 28 agosto
Sessione mattutina
13.05 Quarti di finale singolo femminile
13.27 Quarti di finale singolo maschile
13.49 Finale B doppio PR3 misto
13.55 Finale B due senza femminile
14.01 Finale B due senza maschile
14.07 Finale B doppio femminile
14.13 Finale B doppio maschile
14.21 Finale E singolo femminile
14.26 Finale E singolo maschile
14.31 Finale F singolo maschile
Sessione pomeridiana
16.05 Semifinali singolo PR1 maschile
16.28 Finale A due senza femminile
16.43 Finale A due senza maschile
16.58 Finale A doppio PR3 misto
17.17 Finale A doppio maschile
17.35 Finale A doppio femminile
PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (16.25-17.35).
Diretta streaming: Rai Play (16.25-17.35), worldrowing.com.
Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 16.10).
ITALIANI IN GARA
13.20 Quarto di finale 4 singolo femminile – Sophie Souwer
14.13 Finale B doppio maschile – Niels Torre e Marco Selva
14.26 Finale E singolo maschile – Gabriel Soares
16.05 Semifinale 1 singolo PR1 maschile – Giacomo Perini
16.28 Finale A due senza femminile – Laura Meriano ed Alice Codato
16.43 Finale A due senza maschile – Matteo Lodo e Giovanni Codato
17.35 Finale A doppio femminile – Alice Gnatta e Clara Guerra