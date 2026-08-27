Mondiali canottaggio 2026 oggi: orari 27 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Il livello della tensione cresce di pari passo con l’aumento dell’importanza delle singole gare. I Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, rassegna che si svolge ad Amsterdam fino a domenica 30, continuano il proprio percorso con la quarta giornata di gare.

Il folto programma odierno di gare si apre con le batterie del singolo femminile PR1, prosegue con le semifinali del quattro senza e del quattro di coppia e si conclude con le gare che assegnano i primi titoli nei pesi leggeri e nel paracanottaggio.

Scenderanno in acqua per l’Italia Katia Aere nel singolo PR1 donne, Giacomo Perini nel singolo PR1 uomini, Ilenia Colanero-Daniele Stefanoni nella Finale B del doppio misto PR2. Nel quattro senza femminile gareggeranno Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi, mentre nella medesima gara maschile toccherà a Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Gardino.

Nella prima semifinale del quattro di coppia maschile l’Italia si affida a Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Nel quattro con misto PR3 le speranze della prima medaglia tricolore sono affidate a Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank e Stanislau Litvinchuk con Chiara Reto al timone.

La diretta tv delle Finali A dei Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio sarà trasmessa da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Giovedì 27 agosto

ore 13:05 Singolo femminile PR1, batterie (Katia Aere)

ore 13:26 Singolo maschile PR1, batterie (Giacomo Perini)

ore 13:56 Doppio misto PR2, finale B (Ilenia Colanero-Daniele Stefanoni)

ore 14:06 Quattro con mistro PR3, Finale B

ore 14:11 Doppio maschile pesi leggeri, Finale B

ore 14:16 Singolo femminile pesi leggeri, Finale B

ore 14:21 Singolo maschile pesi leggeri, Finale B

ore 14:28 Quattro senza maschile, Finale C

ore 14:33 Quattro di coppia femminile, Finale C

ore 14:38 Quattro di coppia maschile, Finale C

ore 15:25 Quattro senza femminile, semifinali (Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi)

ore 15:35 Quattro senza maschile, semifinali (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Gardino)

ore 15:47 Quattro di coppia femminile, semifinali

ore 15:57 Quattro di coppia maschile semifinali (Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili)

ore 16.10 Doppio femminile pesi leggeri, finale

ore 16:26 Doppio maschile pesi leggeri, Finale A

ore 16:41 Singolo maschile pesi leggeri, Finale A

ore 17:00 Singolo femminile pesi leggeri, Finale A

ore 17:20 Doppio misto PR2, Finale A

ore 17:40 Quattro con misto PR3 (Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank e Stanislau Litvinchuk con Chiara Reto al timone)

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD

Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play