Mondiali canottaggio 2026 oggi: orari 26 agosto, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali di canottaggio e paracanottaggio tornano in acqua per vivere la terza giornata di gare. La manifestazione che si svolge fino a domenica 30 ad Amsterdam entra nel vivo. Il ricco menù odierno alterna, infatti, le serie di qualificazione del doppio misto PR3 e del singolo maschile e femminile alle finali di consolazione. In chiusura di giornata si disputeranno le semifinali del singolo pesi leggeri, del due senza e del doppio.

Nel singolo femminile l’Italia si affida ad Anna Sara Sophie Souwer, mentre in ambito maschile schiera Gabriel Soares. Nel due senza femminile tornano in acqua Laura Meriano e Alice Codato, in quello maschile affronteranno il secondo impegno nella competizione Matteo Lodo e Giovanni Codato.

Nel doppio femminile gareggeranno, per provare a centrare un posto in finale, Clara Guerra e Alice Gnatta, mentre in quello maschile torneranno in acqua, per il terzo appuntamento della loro competizione, Niels Torre e Marco Selva.

La diretta tv delle Finali A dei Mondiali senior 2026 di canottaggio e paracanottaggio sarà trasmessa da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2026

Mercoledì 26 agosto

ore 13:05 Doppio misto PR3, batterie

ore 13:16 Singolo femminile, batterie (Anna Sarah Sophie Souwer)

ore 13:42 Singolo maschile, batterie (Gabriel Soares)

ore 14:19 Singolo pesi leggeri maschile, Finale C

ore 14:24 Due senza femminile, Finale C

ore 14:29 Due senza maschile, Finale C

ore 14:34 Doppio femminile, Finale C

ore 14:39 Doppio maschile, Finale C

ore 14:45 Doppio maschile, Finale D

ore 14:51 Doppio maschile, Finale E

ore 16:05 Singolo femminile pesi leggeri, semifinali

ore 16:15 Singolo maschile pesi leggeri, semifinali

ore 16:27 Due senza femminile, semifinali (Laura Meriano-Alice Codato)

ore 16:37 Due senza maschile, semifinali (Matteo Lodo-Giovanni Codato)

ore 16.49 Doppio femminile, semifinali (Clara Guerra-Alice Gnatta)

ore 16:59 Doppio maschile, semifinali (Niels Torre-Marco Selva)

PROGRAMMA MONDIALI CANOTTAGGIO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le Finali A su Rai Sport HD

Diretta streaming: su worldrowing.com, per le Finali A su Rai Play