Mondiali canottaggio 2026, l’Italia in Top 10 con le due barche ammiraglie

L’ultima giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, competizione che si è svolta ad Amsterdam, si chiude senza medaglie per la spedizione tricolore. L’Italia porta però a casa due positivi piazzamenti in Top 10 conquistati dalle due barche ammiraglie con l’otto maschile che in semifinale riesce a eliminare la Romania.

L’Italia conclude la Finale B dell’otto femminile in seconda posizione e chiude la sua rassegna iridata all’ottavo posto. L’equipaggio composto da Clara Guerra-Giorgia Pelacchi-Angelica Merlini-Alice Gnatta-Silvia Terrazzi-Elisa Mondelli-Laura Meriano-Alice Codato con Emanuele Capponi al timone taglia il traguardo in 06:00.62, alle spalle dell’Australia vincitrice in 05:58.00. La Romania conquista il titolo iridato con 05:51.88 davanti alla Gran Bretagna, seconda con 05:52.76 e agli Stati Uniti, terzi con 05:53.76.

Nella Finale A dell’otto maschile l’Italia chiude sesta. Gli azzurri Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, non riescono a bissare, a poche ore di distanza, l’importante risultato ottenuto in semifinale con la Romania e chiudono in 05:32.14. L’Olanda conquista il titolo in 05:17.75 davanti alla Gran Bretagna, seconda con 05:17.81, e all’Australia, terza in 05:18.28.

La britannica Lauren Henry domina la finale del singolo femminile con 07:15.93. Completano il podio l’irlandese Fiona Murtagh, seconda in 07:18.04, e l’olandese Karolien Florijn, bronzo in 7:18.84. Il tedesco Oliver Zeidler conquista il titolo iridato nel singolo maschile con il tempo di 06:35.22. Il bielorusso Yauheni Zalaty porta a casa la medaglia d’argento in 06:38.33, mentre Jonas Slettemark Juel è bronzo con il tempo di 06:44.03.

Per quanto concerne le specialità non olimpiche nella Finale B del doppio misto Niels Torre e Anna Sara Sophie Souwer portano a casa il successo con 06:29.03 e chiudono in settima posizione. Il duo olandese Roos De Jong-Simon Van Dorp vince la medaglia d’oro in 06:15.80. Completano il podio gli irlandesi Konan Pazzaia e Margaret Cremen, secondi in 06:22.34 davanti all’equipaggio statunitense Sophia Vitas-Cedar Cunningham, terzi in 06:22.75. Nella finale dell’otto misto la Romania trionfa in 05:35.75. I romeni precedono l’Olanda, seconda con 05:38.42, e gli Stati Uniti, terzi con 05:38.61.