Mondiali canottaggio 2026, Anna Sara Sophie Souwer non supera lo scoglio dei quarti di finale nel singolo

La quinta giornata dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio, competizione che si svolge ad Amsterdam fino a domenica 30, si apre con i quarti di finale del singolo maschile e del singolo femminile. Si ferma davanti allo scoglio secondo turno la corsa dell’azzurra Souwer.

Nell’ultima serie dei quarti di finale della gara femminile Anna Sara Sophie Souwer taglia il traguardo in sesta posizione con il tempo di 7:49.08 e dovrà accontentarsi della Finale D. Lo scoglio si rivela troppo grande per l’azzurra che non riesce mai a trovare il ritmo giusto e termina a oltre venti secondi dalla vetta. La lituana Viktorija Senkute si aggiudica il successo con 7:26.98, davanti all’ucraina Kateryna Dudchenko, seconda in 7:29.83 e alla tedesca Alexandra Foester.

Nella Finale B del doppio maschile Niels Torre e Marco Selva tagliano il traguardo in quinta posizione con il tempo di 6:17.37. I due azzurri, dopo aver chiuso la prima parte di gara al terzo posto con 3:05.90, calano nella seconda parte e perdono due posizioni concludendo la rassegna iridata in undicesima posizione.

Nella Finale E del singolo maschile Gabriel Soares taglia il traguardo in seconda posizione con 6:53.39 alle spalle del lituano Dovydas Nemeravicius, vincitore in 6:50.15. L’azzurro chiude così in ventiseiesima posizione.