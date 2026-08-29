Canoa velocità, Della Giustina in finale ai Mondiali nel C1 200. Casadei e Tacchini promossi nel C2 500

La sessione mattutina della penultima giornata di gare dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa, competizione in corso di svolgimento a Poznan, regala all’Italia diversi pass per le gare decisive delle varie specialità. Olympia Della Giustina vola in Finale A nel C1 200 metri femminile, mentre il tandem Gabriele Casadei-Carlo Tacchini centra la qualificazione nel C2 500 maschile.

Nella prima semifinale del C1 200 metri femminile Olympia Della Giustina termina la sua prova in terza posizione, +1.04 il suo distacco dalla vincitrice Nevin Harrison, e stacca il pass per la Finale A. Obiettivo centrato per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. La coppia azzurra termina la prima semifinale del C2 500 maschile in seconda posizione, 1:39.27 il crono di riferimento, e vola in Finale A, staccata di +0.80 dai vincitori. Nella semifinale del K1 200 metri femminile Agata Fantini chiude terza in 43.07 e conquista la qualificazione per l’ultimo atto.

Nella prima semifinale del K2 500 metri femminile Lucrezia Zironi e Giada Rossetti chiudono seconde con 1:41.56, staccate di +1.43 dalle tedesche Paszek-Jagsch, e accedono alla Finale A. Nella seconda semifinale del K2 500 maschile Simone Bernocchi e Tommaso Freschi sono terzi in 1:31.79 e staccano il pass per la Finale A. Andrea Di Liberto manca l’accesso alla Finale A del K1 500 metri maschile. L’azzurro chiude la prima semifinale in quinta posizione con il tempo di 1:39.31 e disputerà la Finale B.

Nella prima semifinale del KL2 200 metri maschile Francesco Vallon taglia il traguardo in settima posizione con 49.06 ed è eliminato. Centra invece l’obiettivo qualificazione Christian Volpi. Nella terza semifinale l’azzurro conclude la sua prova in terza posizione con 42.80 e stacca il pass per la Finale A. Nella seconda semifinale del KL3 200 maschile Giovanni Stanislao Zanda chiude ottavo in 45.74 ed è eliminato. Nel KL1 200 metri successo della cilena Katherinne Wollermann in 52.23 davanti alla cinese Maosan Xie, seconda in 53.92, e alla canadese Brianne Hennessy, terza in 54.20. L’ungherese Peter Kiss conquista la medaglia d’oro nel KL1 200 maschile con 46.35. Completano il podio Luis Carlos Cardoso Da Silva e Aleksandr Ilichev.