Mondiali canoa velocità 2026 oggi: orari 30 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Siamo arrivati al momento del gran finale, si assegnano le ultime medaglie. I Mondiali di canoa velocità e paracanoa, manifestazione che si conclude oggi a Poznan, chiudono ufficialmente i battenti con le gare della quinta e conclusiva giornata.

L’Italia, dopo aver vinto la prima medaglia d’oro della sua spedizione in terra polacca con il successo di Andrea Domenico Di Liberto nella disciplina non olimpica del K1 200 metri maschile, prova a giocarsi le ultime possibilità per poter rimpinguare ulteriormente il proprio medagliere.

Gli appuntamenti più attesi sono, senza dubbio, le finali delle quattro discipline olimpiche: nel C2 500 metri maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, argento olimpico a Parigi 2024, proveranno a confermarsi ai vertici della specialità, mentre nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina vuole ribadire la sua crescita esponenziale. Nel K2 500 metri maschile le speranze di medaglia sono affidate al duo Simone Bernocchi/Tommaso Freschi, in campo femminile saranno invece in acqua Lucrezia Zironi/Giada Rossetti.

Come seguire i Mondiali di canoa velocità e paracanoa? Le finali saranno fruibili su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle sessioni con finali sarà disponibile su Rai Play. La copertura integrale dell’intera manifestazione sarà invece garantita dal canale YouTube dell’International Canoe Federation. OA Sport proporrà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITÀ 2026

Domenica 30 agosto

08:45 K1 500 metri maschile, Finale C

08:51 K1 500 metri maschile, Finale B (Andrea Domenico Di Liberto)

08:57 K2 500 metri femminile, Finale B

09:03 C2 500 metri maschile, Finale B

09:09 K2 500 metri maschile, Finale C

09:15 K2 500 metri maschile, Finale B

09:25 C1 200 metri femminile, Finale B

09:30 K1 200 metri femminile, Finale B

09:35 VL3 200 metri femminile, Finale B

09:40 KL2 200 metri maschile, Finale B

09:45 KL3 200 metri maschile, Finale B

10:04 K1 500 metri maschile, Finale A

10:10 K1 200 metri femminile, Finale A (Agata Fantini)

10:16 C1 200 metri femminile, Finale A (Olympia Della Giustina)

10:22 VL2 200 metri femminile, Finale A

10:28 KL2 200 metri maschile, Finale A (Christian Volpi)

10:34 VL3 200 metri femminile, Finale A

10:40 KL3 200 metri femminile, semifinali

10:47 C2 500 metri maschile, Finale A (Gabriele Casadei-Carlo Tacchini)

10:54 K2 500 metri maschile, Finale A (Simone Bernocchi-Tommaso Freschi)

11:01 K2 500 metri femminile, Finale A (Lucrezia Zironi-Giada Rossetti)

11:08 C4 500 metri femminile, Finale A

14:04 C1 5000 metri femminile, Finale A

14:40 C1 5000 metri maschile, Finale A (Carlo Tacchini)

15:15 K1 5000 metri femminile, Finale A

15:50 K1 5000 metri maschile, Finale A (Andrea Dal Bianco)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITÀ 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni con finali su Rai Sport HD

Diretta streaming: sessioni con finali su Rai Play, tutte le gare su International Canoe Federation (canale YouTube)

Diretta live testuale: OA Sport