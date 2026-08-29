Canoa
Mondiali canoa velocità 2026 oggi in tv: orari 29 agosto, streaming, italiani in gara
Oggi, sabato 29 agosto, si terranno a Poznan, in Polonia, altre finali dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia nel pomeriggio sarà rappresentata nelle Finali A delle specialità non olimpiche del K1 200 maschile e del C1 500 femminile e della specialità paralimpica del KL3 200 femminile.
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA VELOCITA’ DALLE ORE 14.45
L’Italia, inoltre, sarà protagonista nella sessione mattutina nelle semifinali delle specialità olimpiche del C1 200 femminile, del C2 500 maschile, del K2 500 maschile e del K2 500 femminile, e paralimpiche del KL3 200 maschile, del KL2 200 maschile e del KL2 200 femminile.
La diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD (15.00-16.20), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (15.00-16.20), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide), infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale dalle ore 14.45.
CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026
Sabato 29 agosto
Sessione mattutina
09.00 KL2 200 maschile Semifinali
09.15 KL3 200 maschile Semifinali
09.30 K1 200 femminile Semifinali
09.45 C1 200 femminile Semifinali
10.05 K1 500 maschile Semifinali
10.23 C2 500 maschile Semifinali
10.39 KL1 200 maschile FINALE B
10.44 KL1 200 femminile FINALE A
10.50 KL1 200 maschile FINALE A
11.00 K2 500 femminile Semifinali
11.12 K2 500 maschili Semifinali
Sessione pomeridiana
13.40 VL2 200 maschile FINALE B
13.45 VL3 200 maschile FINALE B
13.50 KL3 200 femminile FINALE B
13.55 K1 200 maschile FINALE C
14.00 K1 200 maschile FINALE B
14.08 K1 500 femminile FINALE C
14.14 K1 500 femminile FINALE B
14.20 C1 500 femminile FINALE B
14.26 C1 500 maschile FINALE C
14.32 C1 500 maschile FINALE B
14.40 K1 1000 maschile FINALE C
14.47 K1 1000 maschile FINALE B
15.04 C1 500 femminile FINALE A
15.11 C1 500 maschile FINALE A
15.18 K1 500 femminile FINALE A
15.26 K1 1000 maschile FINALE A
15.36 VL2 200 maschile FINALE A
15.42 VL3 200 maschile FINALE A
15.48 KL2 200 femminile FINALE A
15.54 KL3 200 femminile FINALE A
16.00 K1 200 maschile FINALE A
16.06 C2 200 femminile FINALE A
16.12 C4 500 maschile FINALE A
PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (15.00-16.20).
Diretta streaming: Rai Play (15.00-16.20), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide).
Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 14.45).
ITALIANI IN GARA
Sabato 29 agosto
Sessione mattutina
09.00 – KL2 200 maschile, semifinale 1 | Francesco Vallon
09.10 – KL2 200 maschile, semifinale 3 | Christian Volpi
09.20 – KL3 200 maschile, semifinale 2 | Giovanni Stanislao Zanda
09.35 – K1 200 femminile, semifinale 2 | Agata Fantini
09.45 – C1 200 femminile, semifinale 1 | Olympia Della Giustina
10.05 – K1 500 maschile, semifinale 1 | Andrea Domenico Di Liberto
10.23 – C2 500 maschile, semifinale 1 | Gabriele Casadei / Carlo Tacchini
11.00 – K2 500 femminile, semifinale 1 | Lucrezia Zironi / Giada Rossetti
11.18 – K2 500 maschile, semifinale 2 | Simone Bernocchi / Tommaso Freschi
Sessione pomeridiana
13.40 – VL2 200 maschile, finale B | Marius-Bogdan Ciustea
13.45 – VL3 200 maschile, finale B | Mirko Nicoli
14.08 – K1 500 femminile, finale C | Agata Fantini
14.32 – C1 500 maschile, finale B | Nicolae Craciun
14.47 – K1 1000 maschile, finale B | Andrea Schera
15.04 – C1 500 femminile, finale A | Olympia Della Giustina
15.54 – KL3 200 femminile, finale A | Amanda Embriaco
16.00 – K1 200 maschile, finale A | Andrea Domenico Di Liberto