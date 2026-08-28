Canoa
Mondiali canoa velocità 2026 oggi: orari 28 agosto, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, venerdì 28 agosto, si terranno a Poznan, in Polonia, le prime finali dei Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia nel pomeriggio sarà rappresentata nelle Finali A delle specialità non paralimpiche del VL1 200, maschile e femminile, mentre disputerà soltanto Finali B nelle specialità olimpiche e non olimpiche.
L’Italia, inoltre, sarà protagonista nella sessione mattutina nelle semifinali delle specialità olimpiche del K1 500 femminile e del K1 1000 maschile, non olimpiche del C1 500, maschile e femminile, e paralimpiche del KL3 200 femminile, del VL3 200, maschile e femminile, e del VL2 200 maschile, e non paralimpica del VL1 200 maschile.
La diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD (15.00-16.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (15.00-16.05), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide), infine soltanto per quest’oggi, vista l’assenza di italiani nelle Finali A delle specialità olimpiche, non ci sarà la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026
Venerdì 28 agosto
Sessione mattutina
09:00 VL1 maschile 200m Semifinale
09:05 VL2 maschile 200m Semifinali
09:15 VL3 maschile 200m Semifinali
09:25 KL2 femminile 200m Semifinale
09:30 KL3 femminile 200m Semifinali
09:45 C1 femminile 500m Semifinali
10:03 C1 maschile 500m Semifinali
10:21 K1 femminile 500m Semifinali
10:43 K1 maschile 1000m Semifinali
11:07 C2 femminile 200m Semifinale
11:12 VL2 femminile 200m Semifinale
11:17 VL3 femminile 200m Semifinali
11:32 C4 maschile 500m Semifinale
11:40 II K-1 Para maschile SO 200m FINALE A
11:50 II K-1 Para Women SO 200m FINALE A
Sessione pomeridiana
14:00 C1 maschile 200m FINALE B
14:10 K1 femminile 1000m FINALE B
14:17 C1 maschile 1000m FINALE B
14:27 K4 maschile 500m FINALE B
14:34 K4 femminile 500m FINALE B
14:41 C2 femminile 500m FINALE B
15:04 K4 femminile 500m FINALE A
15:11 K4 maschile 500m FINALE A
15:18 C2 femminile 500m FINALE A
15:25 C1 maschile 1000m FINALE A
15:33 K1 femminile 1000m FINALE A
15:41 C1 maschile 200m FINALE A
15:47 VL1 maschile 200m FINALE A
15:53 VL1 femminile 200m FINALE A
PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD (15.00-16.05).
Diretta streaming: Rai Play (15.00-16.05), YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide).
ITALIANI IN GARA
Sessione mattutina
09.00 – VL1 200 maschile, semifinale 1 | Saif Eddine Gasmi
09.05 – VL2 200 maschile, semifinale 1 | Marius-Bogdan Ciustea
09.20 – VL3 200 maschile, semifinale 2 | Mirko Nicoli
09.35 – KL3 200 femminile, semifinale 2 | Zakaria Abakar Nouracham, Amanda Embriaco
09.57 – C1 500 femminile, semifinale 3 | Olympia Della Giustina
10.15 – C1 500 maschile, semifinale 3 | Nicolae Craciun
10.33 – K1 500 femminile, semifinale 3 | Agata Fantini
10.43 – K1 1000 maschile, semifinale 1 | Andrea Schera
11.17 – VL3 200 femminile, semifinale 1 | Zakaria Abakar Nouracham
Sessione pomeridiana
14.00 – C1 200 maschile, finale B | Nicolae Craciun
14.10 – K1 1000 femminile, finale B | Elena Ricchiero
14.17 – C1 1000 maschile, finale B | Gabriele Casadei
14.27 – K4 500 maschile, finale B | Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato
14.34 – K4 500 femminile, finale B | Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo, Sara Vesentini
15.47 – VL1 200 maschile, finale A | Lorenzo Lodola
15.53 – VL1 200 femminile, finale A | Viktoryia Pistis Shablova