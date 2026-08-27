Mondiali canoa velocità 2026 oggi: orari 27 agosto, tv, streaming, italiani in gara

La tensione legata all’inizio della rassegna iridata è stata brillantemente superata. I Mondiali di canoa velocità e paracanoa, manifestazione che si svolge a Poznan fino a domenica 30 agosto, tornano in acqua per vivere le emozioni di un’entusiasmante seconda giornata di gare.

L’adrenalina continua a crescere anche in corrispondenza dell’aumento del peso specifico di ogni singola gara: insieme alle diverse batterie iniziano infatti le prime gare di semifinale in cui c’è in palio l’accesso alle sfide per le medaglie delle diverse distanze.

Particolare attenzione sarà rivolta a Gabriele Casadei, atteso dalla batteria del C2 500 con Carlo Tacchini e dalla semifinale del C1 1000. Dovrà affrontare il doppio impegno anche Andrea Domenico Di Liberto, chiamato a gareggiare nel K1 1000 e nel K1 500. Da seguire con grande attenzione il debutto nella competizione di Olympia Della Giustina, impegnata nella batteria del C1 200 femminile.

Come seguire i Mondiali di canoa velocità e paracanoa? Le finali saranno fruibili su Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle sessioni con finali sarà disponibile su Rai Play. La copertura integrale dell’intera manifestazione sarà invece garantita dal canale YouTube dell’International Canoe Federation.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026

Giovedì 27 agosto

09:00 K1 200 metri femminile, batterie (Agata Fantini)

09:20 C1 200 metri femminile, batterie (Olympia Della Giustina)

09:45 K1 500 metri maschile, batterie (Andrea Domenico Di Liberto)

10:21 C2 500 metri maschile, batterie (Gabriele Casadei-Carlo Tacchini)

10:39 K2 500 metri femminile, batterie (Lucrezia Zironi-Giada Rossetti)

10:57 K2 500 metri maschile, batterie (Simone Bernocchi-Tommaso Freschi)

11:31 KL1 200 metri maschile, semifinali

11:41 KL1 200 metri femminile, semifinali (Viktoryia Pistis Shablova)

14:00 C1 1000 metri maschile, semifinali (Gabriele Casadei)

14:24 C2 500 metri femminile, semifinali

14:36 K4 500 metri femminile, semifinali (Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini)

14:48 K4 500 metri maschile, semifinali (Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato)

15:10 VL2 200 metri femminile, batterie

15:20 VL3 200 metri femminile, batterie (Zakaria Abakar Nouracham)

15:35 KL2 200 metri maschile, batterie (Christian Volpi-Francesco Vallon)

16:15 C1 200 metri maschile, semifinali (Nicolae Craciun)

16:30 K1 200 metri maschile, semifinali (Andrea Domenico Di Liberto)

16:50 K1 1000 metri femminile, semifinali

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni con finali su Rai Sport HD e Rai 2 HD.

Diretta streaming: sessioni con finali su Rai Play, tutte le gare su International Canoe Federation (canale YouTube)