Mondiali canoa velocità 2026 oggi: orari 26 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Sta per scattare il momento più importante dell’annata: è tutto pronto per vivere cinque giorni ad alta intensità e in grado di regalare notevoli emozioni a tutti gli appassionati. Iniziano oggi e si concludono domenica 30 a Poznan i Mondiali di canoa e paracanoa velocità.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione con un contingente di 21 atleti e l’obiettivo di provare a migliorare il bilancio, già positivo, di cinque medaglie d’argento conquistate lo scorso anno nel corso dell’edizione disputata all’Idroscalo di Milano.

Nel contesto del massiccio programma della giornata inaugurale gli azzurri saranno in gara con ben quattordici imbarcazioni. Particolarmente attesa, in apertura di giornata, la prova di esordio di Gabriele Casadei, impegnato nella batteria del C1 1000 metri maschile. Da segnalare il doppio impegno che attende Nicolae Craciun nel C1 200 e nel C1 500 maschile.

Come seguire i Mondiali di canoa velocità e paracanoa? Le finali saranno fruibili su Rai Sport HD e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming delle sessioni con finali sarà disponibile su Rai Play. La copertura integrale dell’intera manifestazione sarà invece garantita sul canale YouTube dell’International Canoe Federation.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026

Mercoledì 26 agosto

09:00 C1 1000 metri maschile, batterie (Gabriele Casadei)

09:31 K4 500 metri maschile, batterie (Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato)

09:55 K4 500 metri femminile, batterie (Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini)

10:13 C2 500 metri femminile, batterie

10:35 KL1 200 metri maschile, batterie

10:50 KL1 200 metri maschile, batterie (Viktoryia Pistis Shablova)

11:00 C1 200 metri maschile, batterie (Nicolae Craciun)

11:20 K1 200 metri maschile, batterie (Andrea Domenico Di Liberto)

11:50 K1 1000 metri femminile batterie (Elena Ricchiero)

12:30 KT-2 200 metri maschile unificato, Finale A

12:40 KT-2 200 metri femminile unificato, Finale A

12:50 KT-2 200 metri maschile, finale A

14:00 C1 500 metri femminile, batterie

14:24 C1 500 metri maschile, batterie (Nicolae Craciun)

14:54 K1 500 metri femminile, batterie (Agata Fantini)

15:28 K1 1000 metri maschile, batterie (Andrea Schera)

16:13 C4 500 metri maschile, batterie

16:29 C2 200 metri maschile, batterie

16.39 KL2 200 metri femminile, batterie

16:49 KL3 200 metri femminile, batterie (Zakaria Abakar Nouracham)

17:04 VL1 200 metri maschile, batterie (Lorenzo Lodola, Saif Eddine Gasmi)

17:14 VL2 200 metri maschile, batterie (Marius-Bogdan Ciustea)

17:29 VL3 200 metri maschile, batterie (Omar Diabang, Mirko Nicoli)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sessioni con finali su Rai Sport HD e Rai 2 HD.

Diretta streaming: sessioni con finali su Rai Play, tutte le gare su International Canoe Federation (canale YouTube)