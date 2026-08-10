Monaco: “Sinner potrebbe dare qualche comunicazione in più. Si è guadagnato un privilegio”

Dopo Montreal, anche il Masters 1000 di Cincinnati si disputerà in assenza dei due migliori giocatori al mondo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse italiano ha dato forfait infatti anche per l’ultimo grande torneo di preparazione in vista degli US Open a causa di un fastidio al ginocchio destro, che lo costringerà a giocare il quarto Slam dell’anno senza aver disputato neanche un match sul cemento in estate. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Se sei n.1 del mondo e hai un problema al ginocchio, se salti due Masters 1000, sarà sicuramente precauzione, ma spiegare qualche dettaglio in più aiuterebbe. La comunicazione di Sinner qualche responsabilità ce l’ha. Quando rinuncia il n.1, qualche informazione in più va data“, dichiara Monaco a proposito della gestione di questo problema fisico.

Sulla possibile ricostruzione di quanto avvenuto nelle ultime settimane: “Magari ha prolungato un po’ il riposo e quando ha ripreso ha sentito un dolore: non è detto che provenga da un sovraccarico. Siamo qui a fare ipotesi, ma non lo sappiamo. La linea è quella della grande cautela, che vale anche per Alcaraz. Loro hanno questo approccio perché se lo possono permettere“.

“Sinner rimarrebbe n.1 anche se saltasse gli US Open. Ti sei guadagnato questo privilegio di poter dosare lo sforzo che altri giocatori non hanno. Proprio perché c’è questa gestione non possiamo ogni volta vendere il prodotto come scadente. Nasceranno nuovi personaggi, speriamo anche in Italia“, ha aggiunto la voce tecnica di Eurosport.

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