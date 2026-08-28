Min Woo Lee sorprende tutti balzando al comando del Tour Championship dopo il round d’esordio

I migliori trenta golfisti dei playoff della FedEx Cup al termine del BMW Championship completano la tre settimane di gare dando il via all’ultimo evento della ricchissima competizione. Spazio infatti al TOUR Championship (montepremi 40 milioni di dollari), kermesse nata nel 1987 e dal 2007 divenuta come la conosciamo oggi. Al termine del primo round guida la classifica Min Woo Lee. L’australiano piazza una super tornata da -8 (62 colpi) bogey free sorprendendo i rivali e vantando due lunghezze di margine sui più immediati inseguitori.

In seconda posizione troviamo infatti con il punteggio di -6 il norvegese Viktor Hovland e gli americani Chris Gotterup e Collin Morikawa. Quinta piazza con lo score di -5 per lo svedese Ludvig Aberg e gli statunitensi Akshay Bhatia, Ryan Gerard e Scottie Scheffler. Classifica cortissima con tutti coloro che hanno terminato il primo giro racchiusi in 8 colpi. Da registrare un ritiro, ovvero quello di J.J. Spaun. L’americano, in difficoltà dopo aver commesso due bogey ed un doppio bogey nelle prime quattro buche, ha alzato bandiera bianca.

Sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) completano la top ten con lo score di -4 in nona posizione il neozelanese Ryan Fox, l’australiano Adam Scott, gli americani Sam Burns e Gary Woodland, ed infine gli inglesi Matt Fitzpatrick e Tommy Fleetwood. Quest’ultimo, vincitore della passata edizione, parte bene mettendo a segno due birdie ed un eagle al par 5 della buca 6. Scorrendo la classifica da segnalare un buon esordio di Rory McIlroy, ventesimo a -2.

Classifica, come detto, molto ristretta, con la possibilità per chi è arretrato nella graduatoria di poter risalire a partire dal secondo round. Seconda tornata prevista nella serata italiana con il primo tee time segnalato alle 17.00, e l’ultio alle 20.00. Al termine dei Playoff della FedEx Cup il PGA Tour osserverà due settimane di pausa prima di rientrare nei ranghi con il Biltimore Championship Asheville.