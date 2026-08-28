Milan-Venezia 2-0, Ramos e un autogol lanciano i rossoneri in testa alla Serie A

Il Milan ha sconfitto il Venezia per 2-0 nell’anticipo della seconda giornata della Serie A. I rossoneri si sono imposti di fronte al proprio pubblico di San Siro e hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il 2-1 rifilato al Torino in occasione del debutto, issandosi provvisoriamente in testa alla classifica generale a punteggio pieno.

Dopo un primo tempo molto bloccato, in cui Gonçalo Ramos non è stato impeccabile su tre occasioni molto interessanti, è stato proprio l’attaccante portoghese a sbloccare il risultato al 69′: contropiede lanciato da Saelemaekers, che cerca direttamente la punta lusitana, capace di insacca con un sinistro incrociato in corsa sul secondo palo.

Rete decisamente pregevole, che spegne il gioco dei lagunari e indirizza la contesa. All’80mo minuto i padroni di casa hanno chiuso definitivamente la partita: Saelemaekers lancia Jashari, il quale calcia male; Stankovic tocca la palla con le mani, la sfera carambola su Halhal e arriva così l’autorete che vale il 2-0 al Milan, facendo calare i titoli di coda poco prima del recupero.