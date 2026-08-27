Mensik e Muchova trionfano nel misto agli US Open: “È incredibile quanto siamo arrivati lontano”

Jakub Mensik e Karolina Muchova superano Flavio Cobolli e Belinda Bencic 6-3 1-6 10-6 nella finale del doppio misto degli US Open e si aggiudicano il titolo. La coppia ceca succede nell’albo d’oro a Sara Errani e Andrea Vavassori, vincitori dello scorso anno.

Nella conferenza stampa successiva alla partita, i vincitori, partiti con l’intento di mettere qualche partita nelle gambe prima dell’inizio dei tabelloni di singolare, hanno manifestato tutta la propria soddisfazione per il prestigioso successo ottenuto e svelato qualche gustoso aneddoto.

Il numero diciotto del ranking ATP commenta così il successo: “Sembra una follia. È il mio primo torneo di doppio misto, al momento ho il 100% di vittorie. Credo che finirò qui la mia carriera. È incredibile quanto lontano siamo arrivati in questo percorso, siamo entrambi molto felici di poter sollevare il trofeo”.

La sua più esperta connazionale gli fa eco e svela di aver messo pressione al compagno di squadra per superare il taglio: “Non riesco ancora a rendermene conto, ho bisogno di un po’ di tempo. È stato un grande spettacolo, ha decisamente cambiato un po’ il ritmo. Gli ho messo un po’ di pressione, ma in modo divertente. Ha funzionato”.