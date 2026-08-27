Melissa Gemini in trionfo ai Giochi del Mediterraneo! Vittoria per split decision in finale

Seconda finale e secondo oro di giornata per la boxe italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo il trionfo della portabandiera Irma Testa nei -57 kg, è arrivato infatti anche il successo di Melissa Gemini nella categoria -75 kg al termine di un incontro vinto in rimonta per split decision contro l’ostica egiziana Nabila Aboelfead.

Sul ring del Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico è andato in scena un combattimento decisamente equilibrato ed incerto fino all’ultima ripresa, con Gemini che ci ha messo un po’ ad accendersi perdendo di misura il primo round (3-2) ma venendo fuori alla distanza con una netta superiorità soprattutto nel segmento centrale del match (4-1, ma poteva essere anche un 5-0).

In ogni caso si è deciso tutto nel terzo round in cui la 24enne di Viterbo, già bronzo europeo nel 2022, ha incassato alcuni colpi dell’africana trovando però la forza di reagire e mettendo alle corde la sua avversaria proprio nelle battute conclusive con un forcing che ha scacciato via ogni dubbio sull’epilogo della sfida. A conti fatti l’azzurra è stata premiata da tre giudici su cinque, ma entrando nel dettaglio il cartellino indica un vantaggio più evidente in favore della padrona di casa (30-27, 29-28, 30-27, 28-29 e 28-29).