Melissa Gatti conquista l’oro nella Roller Marathon ai Giochi del Mediterraneo! Bronzo a Sofia Saronni

Un modo davvero speciale per festeggiare il 24° compleanno per Melissa Gatti. Nella Roller Marathon di Taranto, gara inserita nel programma dei Giochi del Mediterraneo 2026, la pattinatrice azzurra ha conquistato il successo in 1:23:15.628, precedendo allo sprint la portoghese Francisca Gomes Henriques e l’altra azzurra Sofia Saronni.

È stata una gara particolarmente tattica sulla distanza classica dei 42,195 chilometri. La prova si è sviluppata su un circuito di circa 10 chilometri, da ripetere quattro volte per completare l’intero percorso, con il cuore della competizione nella suggestiva Rotonda del Lungomare tarantino.

Le azzurre si sono mosse con grande attenzione, scandendo il ritmo insieme alle portoghesi e senza lasciarsi condizionare dagli attacchi della francese Maiween Julou, protagonista di un paio di allunghi, a circa 20 e 10 chilometri dal traguardo.

Negli ultimi 3 chilometri Julia Bedon, con grande saggezza tattica, ha iniziato ad alzare il ritmo per impedire qualsiasi tentativo di attacco prima del traguardo. Una scelta rivelatasi ideale per preparare lo sprint di Gatti.

A 250 metri dall’arrivo, superata senza difficoltà la curva a gomito verso sinistra, Gatti ha lanciato il proprio sprint, riuscendo a tenere a distanza il tentativo di rimonta di Gomes Henriques. A completare il trionfo italiano è arrivato il bronzo di Saronni, brava a inserirsi nella top-3. Sesto posto, invece, per Bedon, immediatamente alle spalle di Julou.