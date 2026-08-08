Medagliere sport acquatici Europei 2026: Italia al comando grazie agli argenti. Ora il nuoto in corsia

L’estate 2026 avrà tra i suoi appuntamenti più prestigiosi gli Europei degli sport acquatici, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. La capitale francese sarà il palcoscenico delle cinque discipline protagoniste della rassegna continentale: nuoto in vasca, nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere e tuffi dalle grandi altezze.

A inaugurare il calendario saranno il nuoto artistico e i tuffi. Le esibizioni delle sincronette apriranno ufficialmente la manifestazione e si svolgeranno fino al 5 agosto, mentre le gare dai trampolini e dalle piattaforme accompagneranno il pubblico fino al 6 agosto, garantendo fin dall’avvio competizioni di grande spettacolarità.

Dal 4 agosto l’attenzione si trasferirà sulla Senna, teatro delle prove di nuoto in acque libere, che si concluderanno il 9 agosto. Nello stesso contesto si disputeranno anche i tuffi dalle grandi altezze, previsti tra il 7 e il 9 agosto: una disciplina tra le più spettacolari del programma, capace di richiamare l’interesse di appassionati e curiosi.

La chiusura della manifestazione sarà affidata al nuoto in corsia, in calendario dal 10 al 16 agosto. È la disciplina che tradizionalmente concentra le maggiori attenzioni e che promette sfide di altissimo profilo. Il livello tecnico sarà ulteriormente elevato dalla presenza degli atleti russi e bielorussi, tornati a competere nelle principali manifestazioni internazionali. In questo scenario, l’Italia sarà chiamata a confermare il proprio valore e a misurarsi con una concorrenza ancora più qualificata, in un’edizione che si preannuncia particolarmente competitiva. Di seguito il medagliere degli Europei degli sport acquatici:

MEDAGLIERE EUROPEI 2026 SPORT ACQUATICI