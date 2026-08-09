Medagliere Mondiali atletica U20 2026: Italia magnifica terza con tre ori, spedizione record

L’Italia ha conquistato un pregevole terzo posto nel medagliere dei Mondiali U20 di atletica 2026, andati in scena presso l’iconico Hayward Field di Eugene (Oregon, USA), uno dei grandi templi dello sport internazionale. Il Bel Paese ha festeggiato il miglior risultato della sua storia, in ben ventuno edizioni della rassegna iridata di categoria: mai prima di quest’anno si era arrivati così in alto nel medagliere che tiene conto del numero di ori come prima voce.

La nostra Nazionale si è messa in bella mostra con i trionfi di Serena Di Fabio (5000 metri di marcia), di Daniele Inzoli (salto in lungo) e della 4×100 mista, a cui si aggiungono i bronzi finiti al collo di Kelly Doualla (100 metri) e Nicolò Vidal (5000 metri di marcia). Due ori, tre bronzi, cinque medaglie complessive e ottimo terzo posto alle spalle degli imprendibili USA (12 ori, 24 allori) e del Kenya (4 titoli). Di seguito il medagliere completo dei Mondiali U20 di atletica.

MEDAGLIERE MONDIALI U20 ATLETICA 2026