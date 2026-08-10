Medagliere Europei nuoto 2026: Razzetti regala all’Italia la prima medaglia

Da lunedì 10 a domenica 16 agosto la piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi sarà teatro dei Campionati Europei di nuoto 2026, appuntamento principale dell’intera stagione per la Nazionale italiana. In quest’edizione della rassegna continentale in vasca lunga andranno in scena ben 47 eventi da medaglia: 22 femminili, 22 maschili e 3 misti.

Due anni dopo aver disertato gli Europei di Belgrado per la vicinanza temporale con le Olimpiadi parigine, l’Italia si presenta nella capitale francese con l’ambizione di ribadire i progressi degli ultimi anni e confermarsi una delle superpotenze del Vecchio Continente nel nuoto in vasca. Replicare i 13 ori e 35 podi dell’edizione casalinga di Roma 2022 sarà quasi impossibile, ma gli azzurri hanno comunque a disposizione tante possibili carte da medaglia.

I protagonisti più attesi della spedizione tricolore sono i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, ma anche gli altri big del movimento italiano Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Simone Cerasuolo oltre alle nuove stelle dello stile libero Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio. Largo anche ai più giovani in vista di Los Angeles 2028 tra cui Alessandra Mao, Bianca Nannucci, Lorenzo Ballarati, Andrea Camozzi e Paola Borrelli.

Con il rientro di tanti russi il livello medio della manifestazione si alzerà esponenzialmente e alcune gare si preannunciano a dir poco scoppiettanti, rendendo ogni medaglia più difficile da raggiungere. La Francia proverà a sfruttare il vantaggio di gareggiare in casa per raccogliere un bottino importante, ma dovrà fare i conti con un Leon Marchand a mezzo servizio.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2026