Max Verstappen rinnova con Red Bull fino al 2030: fiducia nel progetto

Max Verstappen e Red Bull continueranno insieme fino al termine della stagione 2030. Il quattro volte campione del mondo ha infatti firmato il prolungamento del contratto con la scuderia di Milton Keynes, ponendo fine alle indiscrezioni che lo accostavano ai principali top team della F1. L’accordo, in precedenza valido fino al 2028, è stato rinegoziato e adeguato anche sul piano economico.

La decisione di Verstappen rappresenta soprattutto una conferma di fiducia nel progetto Red Bull. Il pilota olandese ha scelto di non esercitare la clausola rescissoria prevista per questa stagione e ha deciso di legarsi alla squadra anche in vista del prossimo grande cambio regolamentare, che porterà con sé una nuova generazione di monoposto e il ritorno dei motori V8.

Ad annunciare ufficialmente il rinnovo è stata la stessa scuderia anglo-austriaca: “Altri quattro anni di piena dedizione. Siamo lieti di annunciare che Max ha firmato un prolungamento del contratto con il team fino alla fine del 2030“.

Un annuncio accompagnato anche da un video ironico con il Team Principal Laurent Mekies. Seduto alla scrivania, il dirigente sta per inviare una mail dal titolo “Max resigns“, che in inglese significa “Max lascia“. “Non può essere vero“, commenta Mekies, prima di rivolgersi a Verstappen, comparso a sorpresa nella stanza. “No, c’è un trattino in mezzo“, spiega il pilota. Il titolo diventa così “Max re-signs“, ovvero “Max firma di nuovo“, con Mekies che sorride e fa l’occhiolino alla telecamera.

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Il rinnovo certifica il legame costruito tra Verstappen e Red Bull negli anni, un rapporto che ha prodotto quattro titoli mondiali e numerosi successi. “Avere Max che continua a lavorare con noi e poter contare sul miglior pilota in griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull, Oracle Red Bull Racing, così come per la Formula 1 e il motorsport in generale“, ha dichiarato Mekies.

Il Team Principal ha poi sottolineato il valore della fiducia reciproca: “La decisione di proseguire il nostro percorso insieme si fonda sulla fiducia che Max e il Team hanno costruito nel corso degli anni, nonché sulla fiducia che Verstappen ripone nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro“.

Un rapporto, secondo Mekies, consolidato attraverso ogni fase della storia recente della squadra: “Forgiato attraverso successi in campionato, intense battaglie e momenti difficili, questo rapporto si è rafforzato sempre di più, diventando una delle più grandi storie di successo della Formula 1. Ma non abbiamo ancora finito. Ci sono altre gare da vincere, altri traguardi da raggiungere e altra storia da scrivere. Insieme, continuiamo ad alzare l’asticella con la stessa determinazione che ci ha portato al vertice di questo sport e con una fiducia ancora maggiore in ciò che possiamo realizzare“.

Verstappen ha accolto il rinnovo ribadendo la volontà di riportare Red Bull al vertice: “Sono davvero soddisfatto dell’estensione del contratto. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare in cima. Questo rimane l’obiettivo finale verso cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Voglio ringraziare Red Bull, Laurent e tutti in Oracle Red Bull Racing per la fiducia che hanno riposto in me“.

Il campione olandese ha quindi descritto il rapporto con la squadra in termini particolarmente significativi: “L’ho sempre detto: La squadra è come una seconda famiglia per me e mi sento molto a casa. Sono arrivato al team sperando di poter vincere le gare. Quello che abbiamo ottenuto insieme è stato semplicemente meraviglioso e abbiamo condiviso molti momenti incredibili e vinto quattro Campionati Mondiali. Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui sono stato per tutta la mia carriera è davvero speciale e qualcosa che ho sempre voluto fare“.

Grande fiducia anche nei confronti di Mekies e della direzione intrapresa dalla squadra: “Lavorare con Laurent (il team principal Mekies, ndr) ora da più di un anno è stato ottimo, vedo una visione chiara che ha per il team. Tutti a Milton Keynes credono in ciò che stiamo costruendo e non vedo l’ora di affrontare il prossimo capitolo, lottando per altre vittorie e competendo per i campionati mentre continuiamo a plasmare il futuro di questa Squadra. Fare questo annuncio durante l’ultimo Gran Premio a Zandvoort è un grande momento anche per me. Speriamo di poter offrire ai tifosi un addio speciale per l’ultima gara“.

Con il nuovo accordo fino al 2030, Verstappen e Red Bull scelgono dunque di affrontare insieme una delle fasi più delicate e importanti della F1. Non solo la prosecuzione di un rapporto vincente, ma una scommessa condivisa sul futuro tecnico e sportivo della squadra.