Mattia Furlani: “Voglio riprendermi tutto, ma devo ritrovare i feeling. Ci si scorda dove si è arrivati”

Sono passati due giorni dall’infortunio occorso a Mattia Furlani in occasione delle qualificazioni degli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il Campione del Mondo di salto in lungo si è fatto male in occasione della prima prova, toccandosi la coscia destra e sdraiandosi a terra dolorante, venendo poi portata fuori dall’impianto su una sedia a rotelle. Il fuoriclasse laziale ha provato a essere della partita dopo il problema fisico riscontrato a fine maggio in Diamond League, ma purtroppo la condizione non era delle migliori e c’è stata una ricaduta.

L’argento iridato in sala si è sottoposto ad alcuni accertamenti medici, il cui esito non è ancora stato comunicato, ma di sicuro la sua annata agonistica si è conclusa in anticipo e ora si cercherà di guardare al futuro. Lo stato d’animo del 21enne non è dei migliori e alcune dichiarazioni rilasciate dopo il turno preliminare della rassegna continentale hanno fatto molto riflettere: “In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso. Sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po’ sfocata”.

Mattia Furlani è tornato a parlare a due giorni di distanza, pubblicando un post sul suo profilo Instagram: “In questi due giorni ho ricevuto tantissimo affetto e supporto, e non saprei come ringraziarvi. Il vostro sostegno mi ha fatto riflettere su tante cose; ho riflettuto molto anche su ciò che ho detto, su com’è andata e su cosa ha segnato il mio percorso. Ho imparato molto, tra cui l’importanza di continuare a essere grato per ciò che sto vivendo. In due anni ho realizzato sogni da bambino, tra titoli mondiali e medaglia olimpica, e non solo: ho avuto la fortuna di poter vivere il mio sogno da atleta con tutta la mia famiglia“.

Il giovane laziale ha poi proseguito: “Non sarà di certo uno o più appuntamenti a modificare quello che voglio essere o che sarò in futuro, qualunque cosa accada. Quest’anno mi ha ha aiutato a crescere e a conoscere meglio me stesso; ho sempre tanta fretta e voglia di arrivare alla vetta, che alla fine ci si scorda dove si è arrivati, e per questo ho fiducia in me: non per farlo per qualcuno, ma per me stesso, per l’amore che ho per questo sport e per vivere questo grande sogno al massimo possibile, al di fuori del risultato, con la motivazione che mi danno le persone a me più care e a voi da spettatori“.

Mattia Furlani guarda al futuro: “Tanti colleghi di ogni settore mi sono stati d’esempio di fronte a difficoltà che saranno state forse ancora più impegnative di quella che sto affrontando. Voglio riprendermi tutto, e per farlo ho bisogno di tempo per ritrovare i miei “feeling”. Non vedo l’ora di rifarlo insieme a voi, verso nuovi obiettivi“.