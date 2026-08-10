Mattia Furlani, stagione finita: “Il fisico non era ancora pronto. Sto perdendo fiducia nei miei mezzi”

Gli Europei di Mattia Furlani sono durati appena un salto. C’era grande attesa sul campione del mondo in carica, che si presentava a Birmingham comunque con tanti dubbi ed incertezze. Purtroppo proprio al momento dello stacco si è capito subito che qualcosa non andava e anche l’atterraggio a 7.73 è stato decisamente complicato. Furlani si è toccato subito la gamba e ha fatto il gesto di voler interrompere la gara immediatamente, uscendo dallo stadio addirittura in carrozzina.

Un’immagine purtroppo che fa tornare alla mente quella di Xiamen in Diamond League, quando il campione azzurro si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Da quel momento è cominciato un lungo tentativo di recupero, con il rientro in gara a Montecarlo (appena sopra gli otto metri), ma anche con la decisione di saltare i Campionati Italiani, che forse faceva presagire ad una condizione non ottimale.

Furlani ha lasciato alla sua pagina Instagram lo sconforto e la delusione per questo momento complicato: “Sono passati ormai due mesi e mezzo da quell’infortunio in Cina. Due mesi in cui l’obiettivo era in primis recuperare al meglio per cercare di ritornare in pedana sano, ancor prima che performante. Mesi in cui si è lavorato molto sia in campo che con lo staff medico. Se non avessi avuto l’estrema certezza, e il test di Montecarlo ne è stato una prova, non sarei mai entrato in pedana correndo il rischio consapevole di una probabile ricaduta”.

Il lunghista azzurro prosegue nel suo discorso e purtroppo mette anche la parola fine alla sua stagione: “Oggi mi sentivo bene, entravo forte ed evidentemente il mio corpo, a certe intensità, non era ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato, subendo una ricaduta. In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso. Sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po’ sfocata. La mia stagione finisce qui”.