Mattia Furlani infortunato, ma torna n.1 del mondo! Superato Tentoglou nel salto in lungo, ripreso lo scettro

Mattia Furlani si è infortunato durante le qualificazioni agli Europei 2026 di atletica: dopo il primo tentativo, il Campione del Mondo di salto in lungo si è rialzato, si è toccato la coscia, ha fatto una smorfia di dolore, si è accasciato a terra ed è poi stato trasportato fuori dall’Alexander Stadium di Birmingham con la sedia a rotelle. Si è trattato di una ricaduta del problema riscontrato in Diamond League nel cuore della primavera, purtroppo il recupero fisico non si era completato al meglio e il 21enne laziale non ha potuto essere della partita nella lotta per le medaglie in campo continentale.

Alla vigilia della partenza per la Gran Bretagna, Mattia Furlani aveva perso lo status di numero 1 del mondo, che aveva acquisito dopo il trionfo iridato dello scorso anno. L’aggiornamento del ranking di World Athletics, elaborato al termine della kermesse più importante di questa annata agonistica, ha riassegnato lo scettro al nostro portacolori, il quale ha scavalcato il greco Miltiadis Tentoglou. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha difeso il titolo conquistato due anni fa a Roma, ma con una misura inferiore rispetto a quella valsa la stoccata allo Stadio Olimpico (8.44 contro 8.65), ha perso dei punti e così l’azzurro ha potuto mettere la testa avanti.

Mattia Furlani è tornato a essere il numero 1 del mondo nel salto in lungo e primeggia con 1.362 punti, ovvero la media dei suoi cinque migliori risultati: la vittoria ai Mondiali di Tokyo (1.483 punti), l’affermazione in Diamond League a Keqiao (1.332), l’argento iridato in sala (1.343), la seconda piazza alle finali di Diamond League (1.353) e il successo nel Meeting di Ostrava (1.303).

Il Campione del Mondo outdoor precede in graduatoria Miltiadis Tentoglou (anch’egli a 1.363, ma dietro per la regola che dirime i pari merito), il bulgaro Bozhidar Saraboyukov (1.332), lo svizzero Simon Ehammer (1.328) e il giamaicano Tajay Gayle (1.319). L’auspicio è che possa guarire al meglio ed essere protagonista nella prossima annata agonistica, dove sarà chiamato a difendere il titolo mondiale in quel di Pechino.