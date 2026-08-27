Matteo Scalco diventa professionista, promozione con l’Astana: “Guardavo le vittorie di Nibali con questa squadra…”

Matteo Scalco passerà tra i professionisti nella prossima stagione e avrà la possibilità di correre per una formazione World Tour, correndo così subito tra i grandi del panorama ciclistico. Il 22enne veneto ha ricevuto una meritata promozione: dopo aver corso con il team sviluppo della XDS Astana, il nativo di Thiene è stato selezionato per fare il salto di categoria ed entrare a fare parte della squadra maggiore di matrice kazaka.

In questa annata agonistica aveva corso in “modalità ibrida”, cimentandosi sia con gli eventi under 23 (secondo al Palio del Recioto, undicesimo al Giro d’Italia NextGen e al Tour de l’Avenir) che con eventi professionistici (vittoria nella classifica generale del Tour of Rhodes, presenza alla Settimana Coppi & Bartali, al Tour of Hainan, al Giro di Turchia e alla Vuelta a Burgos).

Matteo Scalco ha firmato un contratto biennale (2027 e 2028) e ha espresso le proprie soddisfazioni: “Credo di poter essere soddisfatto di come sta andando questa stagione. L’obiettivo principale era quello di crescere e maturare gradualmente come corridore, sfruttando al massimo tutto il mio periodo Under 23, e credo che tutto sia andato per il meglio. Quest’anno ho avuto diverse opportunità di correre con la squadra World Tour e l’atmosfera che ho trovato lì è stata fantastica, proprio come in una famiglia“.

Il ciclista italiano ha proseguito: “Sono quindi estremamente felice di iniziare la mia carriera professionistica con il Team XDS Astana e sono grato per la fiducia che mi hanno dimostrato. Ho mosso i primi passi nel ciclismo guardando le vittorie di Vincenzo Nibali con l’Astana in TV, e ora sono molto motivato a prepararmi per rappresentare i colori di questa squadra nel World Tour“.