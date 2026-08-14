Matteo Oliveri si salva in extremis e approda in finale agli Europei nell’asta: Duplantis e Karalis sul velluto

Arrivano ancora buone notizie per l’Italia in questa sessione diurna della quinta giornata dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Matteo Oliveri, al debutto in una rassegna continentale assoluta, ha ottenuto infatti il pass per la finale del salto con l’asta centrando la qualificazione all’ultimo tentativo utile.

Il 23enne ligure, che vanta un personale di 5.71 realizzato nel 2025 a Lucca, si è confermato sostanzialmente sugli standard di questa stagione (mai meglio di 5.66 quest’anno) collezionando un errore sia a 5.25 che a 5.45 per poi saltare la quota decisiva di 5.60 alla terza prova quando sapeva che un ulteriore nullo lo avrebbe estromesso dalla sua prima finale in una rassegna internazionale senior. Oliveri ha chiuso la qualificazione in decima piazza.

Undici atleti sono riusciti a superare i 5.60, tra cui il fenomeno svedese Mondo Duplantis ed il formidabile greco Emmanouil Karalis (entrambi entrati in gara direttamente a 5.60, valicando l’asticella al primo tentativo), ma avendo ben tre astisti appaiati ex aequo in dodicesima piazza (con nessun errore fino a 5.45, poi tre nulli a 5.60) la finale di domenica sera sarà a quattordici.