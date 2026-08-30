Mathieu van der Poel: “Non avevo forza nelle gambe. Stessa storia dell’anno scorso”

Il grande deluso di giornata ai Mondiali di Mountain Bike in Val di Sole è sicuramente Mathieu Van der Poel. L’olandese ha concluso solamente al trentesimo posto addirittura con un ritardo di quattro minuti e quaranta secondi dalla vetta. L’olandese non è mai davvero riuscito ad entrare in gara con i migliori, perdendo contatto fin dal primo giro.

Van der Poel è apparso delusissimo al termine della gara, come riporta il portale olandese NU: “Non avevo forza nelle gambe. Semplicemente, non andavo. In allenamento mi ero invece sentito bene, sia durante la scorsa settimana che in questi giorni. Però, una gara di mountain bike di certo non mente. Mi sono accorto abbastanza in fretta che non era giornata ed è soprattutto per questo che questa prestazione è una sorpresa per me”

Le aspettative erano sicuramente diverse per l’olandese: “È la stessa storia dell’anno scorso. La gara prima del Mondiale era andata bene e poi il Mondiale è andato male. Non ho ancora una spiegazione per questa cosa”.

Van der Poel amarissimo: “Adesso, però, questi brutti risultati iniziano ad accumularsi. L’anno scorso, però, potevo dire di non essere stato per al 100 per cento. Stavolta, invece, mi aspettavo tantissimo, ma è andata così. Purtroppo, capitano anche come giornate come queste”.