Masai Russell inventa la danza dei sogni: record del mondo sui 100 ostacoli! Serata memorabile a Zurigo

La miglior serata di atletica dell’anno. Il miglior meeting dell’ultimo decennio. Uno dei migliori show della storia. Due record del mondo nel giro di trenta minuti, con le barriere come sfondo, con il mitico Stadio Letzigrund di Zurigo a fare da cornice a un momento magico per l’atletica. Dopo lo spettacolare 45.80 sciorinato dal brasiliano Alison Dos Santos sui 400 ostacoli, crolla anche il primato dei 100 ostacoli femminile davanti a un pubblico di intenditori che ha gremito uno dei templi della Regina degli sport.

La statunitense Masai Russell ha tuonato un monumentale 12.09 con vento nullo e, proprio come aveva fatto Dos Santos nei confronti del norvegese Karsten Warholm, ha stampato il nuovo crono di riferimento in faccia alla vecchia detentrice: la nigeriana Tobi Amusan, oggi seconda con 12.23. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha ritoccato di cinque centesimi il proprio personale, siglato nel corso di questa stagione, e ha limato di tre centesimi il limite che l’africana aveva imposto in occasione del suo trionfo ai Mondiali di Eugene (il 24 luglio 2022).

Masai Russell ha infilato la sesta vittoria consecutiva in Diamond League, difendendo la propria imbattibilità stagionale: dopo Keqiao, Xiamen, Eugene, Monaco e Losanna, l’americana ha strabiliato anche in terra svizzera, mettendo la ciliegina sulla torta a un’annata agonistica memorabile. Sfondato il muro di 12.10 per la prima volta nella storia, un giorno arriverà una donna capace di scendere sotto gli impensabili dodici secondi? Ricordiamo che si adottano barriere alte 84 cm e che negli ultimi anni si è parlato a lungo della possibilità di renderle più elevate.