Martina Berta si consacra in Val di Sole: argento ai Mondiali, titolo a Frei

Sventola la bandiera della Svizzera sul gradino più alto del podio nella prova femminile dei Mondiali di Mountain Bike in corso di svolgimento in Val di Sole. A fare festa, però, è anche l’Italia con il meraviglioso argento conquistato da Martina Berta. La nativa di Torino ha vinto la volata per il secondo posto con la svizzera Nicole Koller, mentre la gara è sempre stata vinta da un’elvetica, Sina Frei, che ha dominato sul tracciato italiano.

Una superiorità schiacciante quella di Sina Frei, che si è messa al comando fin dai primi giri e poi ha aumentato il proprio vantaggio ad ogni tornata. Alla fine la svizzera ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio sulla coppia formata da Berta e Koller. Un fantastico arrivo in volata tra l’azzurra e l’elvetica, con quest’ultima che aveva preso lo sprint in testa. Berta ha, però, tirato fuori le ultime energie ed è riuscita a sorpassarla, conquistando così la medaglia d’argento.

Quarto posto per l’olandese Puck Pieterse, attardata di un minuto e venticinque secondi dalla vetta della classifica. Quinta la neozelandese Samara Maxwell (+1.48), che ha preceduto la britannica Evie Richards (+1.58) e la svedese Jenny Rissveds (+2.29. Ottava posizione per l’austriaca Laura Stigger (+2.41) davanti alle americane Savilia Blunk (+2.48) ed Haley Butten (+3.13).

In gara era presente anche Giada Specia, che ha terminato in quindicesima posizione. A breve comincerà anche la gara maschile con l’Italia che schiera Simone Avondetto, Juri Zanotti, Luca Braidot e Filippo Fontana. Attenzione poi alla presenza anche di Mathieu Van der Poel e Thomas Pidcock per una gara che si promette davvero stellare.