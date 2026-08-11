Márquez frena: “Non sono favorito in questo Mondiale, ho tre piloti davanti”

Marc Márquez non si sente il favorito per il titolo MotoGP. Nonostante le aspettative della vigilia e il rendimento mostrato nel corso della stagione, il pilota Ducati preferisce mantenere un profilo prudente dopo il weekend di Silverstone, teatro del trionfo dell’Aprilia.

Il doppio successo della Casa di Noale, con Jorge Martín e Marco Bezzecchi protagonisti, ha infatti permesso ai due piloti di recuperare punti preziosi nella corsa al Mondiale, rendendo ancora più incerto un campionato che, a detta dello stesso Márquez, non ha ancora individuato un vero padrone.

“Per quanto voi diciate che sono il favorito, non c’è un favorito in questo Mondiale. In classifica ho tre piloti davanti“, ha dichiarato ad AS. Un messaggio chiaro, che ridimensiona l’idea di un Márquez già destinato a conquistare il titolo e sottolinea, al contrario, quanto la lotta iridata sia ancora aperta.

Márquez, dunque, resta tra i principali candidati al successo finale, ma non considera affatto chiusa la partita. Anche perché, osservando l’andamento delle ultime gare, emerge un equilibrio difficile da ignorare. “Si sta vedendo che ogni domenica può vincere uno diverso e, al momento, quello che sta dimostrando maggiore costanza è il leader, Jorge Martín, ed è lui che sta gestendo meglio la situazione – ha spiegato Márquez, come riportato dalla testata spagnola – cercheremo di dare il massimo e di rendere le cose difficili a tutti, ma al momento siamo indietro”.

L’iberico non sembra intenzionato a trasformare la rincorsa al titolo in una fonte di pressione. Il pilota Ducati preferisce concentrarsi sul proprio rendimento, lasciando che sia la classifica a stabilire, gara dopo gara, chi avrà meritato maggiormente il Mondiale. “Faccio il massimo e vedrò fin dove arriverò, senza stress“, ha concluso il Cabroncito.