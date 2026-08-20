Marcus Kinhult comincia in testa il Nexo Championship, Matteo Manassero parte bene

Marcus Kinhult è il primo leader del Nexo Championship di scena nell’Aberdeenshire, in Scozia. Un evento abbastanza chiacchierato già solo per il luogo, i Trump International Golf Links, e basta il nome per capire perché. Lo svedese, ad ogni modo, gira in -5 e stacca di due colpi un gruppo abbastanza interessante di giocatori.

Nel gruppo dei secondi, infatti, si trovano non solo il francese Félix Mory, l’inglese Andrew Wilson e il portacolori dello Zimbabwe Benjamin Follett-Smith, ma anche un secondo inglese, Eliot Baker. Questo è un nome nuovo tra quelli visti, perché si tratta di un amateur che ha già più volte fatto bene sull’apposito tour e anche in territorio locale.

Molto più ampio il gruppo dei sesti, con gli inglesi Matthew Southgate e Haydn McCullen, i danesi Jacob Skov Olesen e Lucas Bjerregaard, l’australiano Jason Scrivener, il giapponese Keita Nakajima, lo svedese Albin Bergstrom e lo scozzese Scott Jamieson, tutti a -2.

Agli immediati piedi della top ten c’è Matteo Manassero, che apre nel gruppo al 14° posto a -1 (e questo dettaglio, di 20 golfisti sotto par, fa capire le difficoltà meteorologiche, che in Scozia sono sempre dietro l’angolo). Altro nome particolare nel gruppo dei ventunesimi pari con il par: è quello di John Daly II, figlio del vincitore dell’Open Championship 1995 (quello del playoff con Costantino Rocca). Capitolo italiani ulteriori: 62° posto per Filippo Celli a +3 così come per Renato Paratore, gli unici altri due azzurri qui presenti.