Marco Bezzecchi sorpreso: “Non credevo di fare la pole, fisicamente Sprint e gara saranno dure”

Prosegue il brillante weekend di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Aragon 2026, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro italiano ha infatti poco fa firmato la pole position chiudendo il Q2 con il crono di 1:44.962 e migliorando il record della pista stampato ieri. Il portacolori dell’Aprilia potrà così puntare al bersaglio grosso nella Sprint del pomeriggio, nonostante una condizione fisica non perfetta.

Per il romagnolo si tratta della terza partenza al palo dell’anno, la dodicesima nella classe regina. Bezzecchi è riuscito ad anticipare di 89 millesimi Marc Marquez, il più pericoloso per le due gare sul circuito spagnolo. Completa la prima fila la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez, distante 299 millesimi. Il “Bez” dovrà quindi vedersi le spalle dai fratelli Marquez già dalla Sprint per ritrovare il successo.

Ai microfoni di Sky Sport, Bezzecchi ha commentato la sua prestazione: “Non credevo di fare la pole qui, è una pista in cui abbiamo sempre sofferto. Abbiamo lavorato bene ieri e questa mattina. Mi sono sentito abbastanza bene. Sono riuscito a fare due buoni giri e questo mi ha permesso di fare un bel tempo. La Sprint e la gara sono due cose diverse ma è importante prendere una buona casella, vedremo come va”.

L’aggiornamento sulle condizioni fisiche: “Sto decentemente con la spalla, si sta comportando bene. Il ginocchio è la cosa che mi fa un po’ più tribolare. Stamattina con l’antidolorifico il giro è andato bene ma Sprint e gara saranno più dure”.

Chiosando sull’Aprilia: “La moto è migliorata, da ieri ho migliorato un po’ di cose nella guida da ieri. Non so cosa aspettarmi. Il passo era buono ma non migliore di quello dei fratelli Marquez”.