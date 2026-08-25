Marco Bezzecchi rivela: “Ho avuto un piccolo contrattempo in vista di Aragon”

Marco Bezzecchi sarà tra gli osservati speciali del prossimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Aragon, i centauri della top-class si sfideranno, dovendo fare i conti con un tracciato molto impegnativo dal punto di vista fisico.

Un aspetto di cui, soprattutto Bezzecchi, dovrà tenere conto. Affrontato con grande coraggio e profitto il week end di Silverstone, il romagnolo deve ancora gestire una situazione legata al proprio corpo per le lesioni dei fine-settimana precedenti.

“Non vedo l’ora di gareggiare ad Aragon. Sarà sicuramente un weekend impegnativo perché, dopo Silverstone, ho avuto un piccolo contrattempo dovuto agli sforzi del fine settimana“, le parole del pilota dell’Aprilia (fonte: comunicato ufficiale).

“Comunque, ce lo aspettavamo, quindi stiamo cercando di sfruttare al massimo il tempo a nostra disposizione per sistemare tutto. In ogni caso, sono estremamente felice di andare ad Aragon: è una pista che mi piace molto e non vedo l’ora di salire in moto“, ha concluso.