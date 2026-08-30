Marco Bezzecchi il più veloce nel warm-up ad Aragon. Marc Marquez controlla

È calato il sipario sul warm-up del GP d’Aragon, 13° appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito iberico, i centauri hanno avuto a disposizione appena dieci minuti, un lasso di tempo troppo breve per effettuare prove approfondite su un tracciato che supera i 5 km di lunghezza.

I piloti sono scesi in pista quasi tutti con una coppia di gomme medie, sia all’anteriore sia al posteriore, iniziando a testare alcune soluzioni che potrebbero tornare utili anche in gara, in programma alle ore 14:00. In questo contesto, Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha fermato il cronometro sull’1:46.512.

Bezzecchi ha preceduto di 0″474 lo spagnolo Pedro Acosta, in sella alla KTM, e di 743 millesimi la ducati dell’altro iberico Marc Marquez, trionfatore ieri nella Sprint Race e grande favorito per il successo nel GP. L’alfiere di Noale, scattato dalla pole position, proverà a contrastare l’incedere del Cabroncito, con l’obiettivo di disputare un primo giro più convincente rispetto a quello della Sprint.

Un turno, quello del warm-up, da interpretare con cautela, anche perché Marquez non ha voluto correre rischi particolari, consapevole di avere a disposizione un pacchetto estremamente competitivo. A conferma del valore relativo della sessione ci sono anche il quarto posto di Pol Espargaró, sulla KTM Tech3, a 0″846, e il quinto di Fabio Quartararo, sulla Yamaha, a 0″932.

Nella top-10 trova spazio anche Luca Marini, sesto con la Honda a 1″037 e reduce dall’incidente nella Sprint Race, fortunatamente senza conseguenze importanti. Solo 13° Alex Marquez, sulla Ducati Gresini: ieri secondo classificato, lo spagnolo è atteso oggi a una grande prova.

Una gestione che sembra riguardare anche il leader della classifica mondiale, Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia ha chiuso il warm-up al 15° posto, a oltre un secondo dal compagno di squadra, lasciando intendere di non aver cercato il limite in questa sessione.

Continuano, invece, le difficoltà per Francesco Bagnaia. Pecco ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Nelle retrovie anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

CLASSIFICA WARM-UP GP ARAGON MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi 72 1:46.512 — 6 341.7 km/h Aprilia Aprilia Racing

2 Pedro Acosta 37 1:46.986 +0.474 6 345.0 km/h KTM Red Bull KTM Factory Racing

3 Marc Márquez 93 1:47.255 +0.743 6 343.8 km/h Ducati Ducati Lenovo Team

4 Pol Espargaró 44 1:47.358 +0.846 6 346.1 km/h KTM Red Bull KTM Tech3

5 Fabio Quartararo 20 1:47.444 +0.932 5 335.3 km/h Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

6 Luca Marini 10 1:47.549 +1.037 6 340.6 km/h Honda Honda HRC Castrol

7 Raul Fernandez 25 1:47.601 +1.089 6 331.2 km/h Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Fermin Aldeguer 54 1:47.639 +1.127 6 339.5 km/h Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

9 Johann Zarco 5 1:47.676 +1.164 6 337.4 km/h Honda Castrol Honda LCR

10 Alex Rins 42 1:47.730 +1.218 6 338.4 km/h Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

11 Joan Mir 36 1:47.772 +1.260 6 345.0 km/h Honda Honda HRC Castrol

12 Brad Binder 33 1:47.831 +1.319 6 339.5 km/h KTM Red Bull KTM Factory Racing

13 Alex Márquez 73 1:47.833 +1.321 6 348.3 km/h Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

14 Diogo Moreira 11 1:47.900 +1.388 6 341.7 km/h Honda Pro Honda LCR

15 Jorge Martin 89 1:47.906 +1.394 6 341.7 km/h Aprilia Aprilia Racing

16 Franco Morbidelli 21 1:47.925 +1.413 6 341.7 km/h Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

17 Francesco Bagnaia 63 1:47.955 +1.443 4 342.8 km/h Ducati Ducati Lenovo Team

18 Jack Miller 43 1:47.993 +1.481 6 338.4 km/h Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

19 Toprak Razgatlioglu 7 1:48.250 +1.738 6 335.3 km/h Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

20 Enea Bastianini 23 1:48.255 +1.743 6 341.7 km/h KTM Red Bull KTM Tech3

21 Fabio Di Giannantonio 49 1:48.465 +1.953 6 342.8 km/h Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22 Lorenzo Savadori 32 1:49.551 +3.039 6 331.2 km/h Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team