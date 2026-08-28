Marco Bezzecchi brucia i fratelli Marquez nelle pre-qualifiche di Aragon, si salva Martin

Marco Bezzecchi conclude un ottimo venerdì al MotorLand di Alcañiz e realizza il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Aragon 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha brillato sia sul passo che sul giro secco, battendo per un’incollatura i fratelli Marquez grazie al nuovo record della pista in 1’45″455.

Il Bez si candida dunque ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend, con la concreta possibilità di accorciare le distanze rispetto al compagno di squadra e leader del campionato Jorge Martin, oggi in difficoltà sin dal primo turno di libere ma capace di salvarsi accedendo direttamente in Q2 con il settimo crono a 572 millesimi dalla vetta.

L’azzurro ha preceduto di soli 10 millesimi Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 38 millesimi il grande favorito Marc Marquez (Ducati ufficiale), mentre Fabio Di Giannantonio si è attestato in quarta piazza con la Ducati VR46 a quasi tre decimi da Bezzecchi. Ottimo quinto posto nel time-attack al rientro dall’infortunio per Fermin Aldeguer (Gresini Racing), ma approdano in Q2 anche Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse, il solito Pedro Acosta con la KTM, un redivivo Franco Morbidelli con la Ducati VR46 ed un clamoroso Johann Zarco con la Honda LCR tre mesi dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato in Catalogna.

Fuori dalla top10 e costretti a passare dal Q1 gli altri piloti italiani: 12° Luca Marini sulla Honda, 13° Francesco Bagnaia (che ha visto sfumare la qualificazione all’ultima curva) sulla Ducati, 17° Enea Bastianini sulla KTM e 22° Lorenzo Savadori da wild card Aprilia.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ARAGON MOTOGP 2026

1. Bezzecchi Marco (Aprilia Racing) 1:45.455

2. Marquez Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.010

3. Marquez Marc (Ducati Lenovo Team) +0.038

4. Di Giannantonio Fabio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.299

5. Aldeguer Fermin (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.440

6. Fernandez Raul (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.504

7. Martin Jorge (Aprilia Racing) +0.572

8. Acosta Pedro (Red Bull KTM Factory Racing) +0.609

9. Morbidelli Franco (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.763

10. Zarco Johann (Honda LCR) +0.843

11. Moreira Diogo (Honda LCR) +0.853

12. Marini Luca (Honda HRC Castrol) +0.921

13. Bagnaia Francesco (Ducati Lenovo Team) +1.032

14. Quartararo Fabio (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.163

15. Mir Joan (Honda HRC Castrol) +1.168

16. Rins Alex (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.249

17. Bastianini Enea (Red Bull KTM Tech3) +1.494

18. Binder Brad (Red Bull KTM Factory Racing) +1.554

19. Miller Jack (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.638

20. Espargaro Pol (Red Bull KTM Tech3) +1.733

21. Razgatlioglu Toprak (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.902

22. Savadori Lorenzo (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +2.254