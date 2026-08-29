Marco Bezzecchi batte i Marquez ed è in pole position ad Aragon! Martin in seconda fila

Marco Bezzecchi realizza una piccola grande impresa e batte almeno in qualifica Marc Marquez al MotorLand di Alcañiz, prendendosi la pole position per il Gran Premio d’Aragon 2026, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Terza pole dell’anno per il romagnolo dell’Aprilia, che centra così la sedicesima partenza al palo della carriera nel Motomondiale (di cui 12 in top class).

Il Bez ha abbassato di mezzo secondo il record della pista firmato ieri pomeriggio, fissando il nuovo limite in 1’44″962 e diventando il primo pilota della storia a scendere sotto l’1:45 sul tracciato aragonese. L’azzurro ha preceduto di 89 millesimi un comunque ottimo Marc Marquez, che resta probabilmente il favorito verso la Sprint ed il GP sulla sua Ducati Factory.

Terza posizione a 299 millesimi per Alex Marquez con la Ducati Gresini, mentre aprono la seconda fila dello schieramento le Aprilia di Raul Fernandez (4° a 0.413) e del leader iridato Jorge Martin che ha avuto il merito di limitare i danni dopo un venerdì molto difficile inserendosi in quinta piazza a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra.

Qualifica non esaltante per Fabio Di Giannantonio, settimo con la Ducati VR46, mentre Francesco Bagnaia si è attestato in ottava posizione dopo aver superato il taglio nella prima fase della sessione. Eliminati in Q1 gli altri centauri italiani: 16° in griglia Enea Bastianini con la KTM Tech3, 18° Luca Marini con la Honda e 22° Lorenzo Savadori con l’Aprilia Trackhouse in sostituzione dell’infortunato Ai Ogura.